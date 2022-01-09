أخبار اليمن : الاتصالات تدين استهداف العدوان للشبكات في 3 محافظات

الاتصالات تدين استهداف العدوان للشبكات في 3 محافظات
أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، استهداف طيران العدوان السعودي لشبكات ومحطات وأبراج الاتصالات في محافظات صعدة وعمران والجوف.
وأوضح الوزارة في بيان أن استهداف شبكات الاتصالات يكشف عن أهداف العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمني ومقدراته وحرمانه من الخدمات الضرورية.
وأشار إلى أن استهداف العدوان، لمنشآت الاتصالات يحرم عشرات الآلاف من المواطنين من خدمات الاتصالات ويضاعف معاناتهم.
وحملت وزارة الاتصالات، دول العدوان وعلى رأسها أمريكا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استهداف منشآت الاتصالات وما يترتب عليها من آثار وتداعيات.
واستنكرت، صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، عن جرائم العدوان وتماديه في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية.
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