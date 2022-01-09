مجددًا.. روسيا تطالب الناتو بضمانات أمنية

وحسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، إن بلاده بحاجة إلى "ضمانات" بأن الحلف لن يتوسع شرقًا، لافتًا إلى أن "توقعات بلاده بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة واقعية"، حيث أن موسكو غير متفائلة بعد سماع تصريحات من واشنطن وبروكسل.
وأضاف ريابكوف: "بناء على الإشارات التى سمعناها من واشنطن وبروكسل فى الأيام الماضية، أعتقد أنه سيكون من السذاجة افتراض حدوث تقدم، ناهيك عن حدوث تقدم سريع".
وقال المسؤول الروسى: "أمامنا مهمة، وهى التوصل إلى اتفاق بشكل ديناميكى ودون توقف، دون إعطاء الزملاء فى الولايات المتحدة وحلف (شمال الأطلسى) الناتو الفرصة لتعطيل كل شىء، والانغماس فى المناقشات التى لا نهاية لها حول نفس الموضوعات التى ظلت متراكمة لسنوات وعقود فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".
وأكد ريابكوف أن روسيا لا تعتزم التطرق خلال المشاورات مع الجانب الأمريكى للتطورات فى كازاخستان.
وكانت الإدارة الأمريكية استبقت المحادثات المقررة مع روسيا غدا بالتحذير من "المعلومات المضللة" من الجانب الروسى، كما سعت للحد من التوقعات بشأن المحادثات.
وقال ممثل للبيت الأبيض يوم أمس: "أستطيع أن أؤكد لكم مسبقا أنه لن تكون هناك التزامات ثابتة فى هذه المحادثات التى ستكون جدية وراسخة، لكنها استكشافية فى طبيعتها".
فى الوقت ذاته، حذر ريابكوف، من أنه قد تكون هناك تقارير كاذبة فى وسائل الإعلام الروسية حول نتيجة المحادثات فى "محاولة متعمدة لخلق انقسام بين الحلفاء"، وحث ريابكوف الصحفيين على "عدم الوقوع فى هذا الأمر".
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