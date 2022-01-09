نابلس: الاحتلال يغلق مدخل منطقة المسعودية بالمكعبات الأسمنتية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المسعودية التاريخية، التابعة لأراضى بلدة برقة، وأغلقت مدخلها بالمكعبات الأسمنتية.
وشدد على أن ممارسات الاحتلال خطيرة وتأتى فى إطار سياسة تضييق الخناق المفروضة على المواطنين فى حرية الحركة والتنقل، مشيرا إلى أن منطقة المسعودية تشكل متنفسا للمواطنين لاحتوائها على آثار محطة وسكة قطار الحجاز التى تعود للحقبة العثمانية.
يذكر أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق البوابة الحديدية قرب مستوطنة "شافى شمرون" المقامة على أراضى بلدتى الناقورة وسبسطية شمال غرب نابلس منذ قرابة عشرة أيام، وتمنع المواطنين من العبور من خلالها بين مدينتى نابلس وجنين.
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