ألوية العمالقة تدخل مركز مديرية «عين» آخر معاقل الحوثيين بشبوة

جدة - نرمين السيد - وجاءت سيطرة ألوية العمالقة على المعسكر بعد وقت قصير على دخولها مركز مديرية عين فى شبوة، على حدود محافظة مأرب. وكانت ألوية العمالقة بدأت هجومها على المديرية من منطقتى الساق ومجبجب. ووسط تقدم ألوية العمالقة فجرت ميليشيات الحوثى العبارات والجسور الصغيرة فى "عقبة القنذع" الرابطة بين محافظتى شبوة والبيضاء لعرقلة تقدم قوات العمالقة. ويأتى هذا الهجوم من قبل ألوية العمالقة بعد أن نجحت فى تحرير مدينة بيحان، غربى محافظة شبوة إثر تحريرها من ميليشيات الحوثى الإرهابية.

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