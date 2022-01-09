رابط وشروط تمويل الأسهم من بنك البلاد 2022 الذي يصل لـ 2 مليون ريال سعودي

يعتبر تمويل الأسهم من بنك البلاد من أحسن التمويلات التي تقدمها البنوك السعودية، حيث يستطيع العميل من هذا التمويل أن يحقق الأهداف التي يسعى إليها والتي تتمثل في تأسيس منزل الزوجية، أو القيام بتسديد مصاريف التعليم للأبناء، ومهما كان احتياجات العميل المالية يستطيع بنك البلاد تحقيقها، لذلك يعتبر البنك الوجهة الأحسن والأفضل للحصول على التمويل، وتمويل الأسهم من مصرف البلاد يتوافق مع ضوابط اللجنة الشريعة للبنك، حيث يقوم البنك بشراء السلعة ويضعها تحت تصرف العميل، ويستطيع العملاء الحصول على التمويل من خلال الدخول على رابط بنك البلاد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل الأسهم ومزايا التمويل.

شروط تمويل الأسهم من بنك البلاد

هناك بعض الشروط التي قام مصرف البلاد بوضعها للحصول على التمويل وهى كما يأتي:-

لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عامًا. أن يكون لدى العميل حساب جاري لدى مصرف البلاد. يجب أن يكون العميل على رأس العمل في المنشآت المعتمدة لدى بنك البلاد سواء كانت هذه المنشأة قطاع عام أو خاص. لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 3000 ريال سعودي للعملاء السعوديين، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي للعملاء غير السعوديين.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يجب أن يقوم العميل الذي يرغب في الحصول على تمويل الأسهم من بنك البلاد بإحضار الأوراق والمستندات التالية:-

إحضار بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

أن يقوم بتعبئة الإقرار الخاص بالإفصاح عن التزاماته الشخصية.

صورة من بطاقة العمل للأفراد العاملين بالقطاع العسكري.

أن يقوم العميل بملأ النموذج الخاص بطلب شراء بالتقسيط كاملاً.

إحضار العميل تعريف من جهة العمل التي يعمل بها موضح فيه الراتب الشهري، والمسمى الوظيفي، وتاريخ الالتحاق بالوظيفة.

أن يحضر خطاب بتحويل وتثبيت الراتب لبنك البلاد.

مزايا تمويل بنك البلاد

هناك مزايا كثيرة من تمويل الأسهم وهى كما يلي:-