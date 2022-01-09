جدول الاجازات 2022 في السعودية والتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

جدول الاجازات 2022 في السعودية أقرتها الدولة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام معًا. مع رصد قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل خاصة أن هذا العام يشهد ظروف استثنائية وهو انتشار فيروس كورونا في البلاد ومتحوراته. الأمر الذي يجعل الجميع ينتظر الإجازة بشغف. وهناك من يعملون في المملكة العربية السعودية فيرغبون معرفة جدول الاجازات 2022 في السعودية للعودة إلى بلادهم في الإجازات والتمتع وسط أسرهم وأصدقائهم.

جدول الاجازات 2022 في السعودية

حددت الحكومة جدول الاجازات 2022 في السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي والأيام على النحو التالي:

اسم الإجازة تاريخ الإجازة بالهجري تاريخ الإجازة بالميلادي يوم الإجازة إجازة عيد الفطر 25 رمضان 1443 26 أبريل 2022 الأحد إجازة عيد الأضحى 05 ذي الحجة 1443 04 يوليو 2022 الاثنين إجازة العيد الوطني 27 صفر 1444 23 سبتمبر 2022 الجمعة

التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

وضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل شامل جدول الاجازات 2022 في السعودية على النحو التالي:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021

اجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021

نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021

اجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021

بداية اجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021

اجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021

اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022

بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022

اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022

اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022

بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022

الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022

اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022

بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022

اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022

اجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022

بداية اجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

ويجدر الإشارة إلى أن في إطار رصد جدول الاجازات 2022 في السعودية أن يوم المولد النبوي في السعودية لايكون إجازة كما يحدث في العديد من البلدان العربية.

بهذا نكون قد قدمنا كل متابعينا كل ما يتعلق بالاجازات 2022 في السعودية والتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل، خاصة وذلك بعد الإعلان اليوم عن عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية بعد أن استمرت لمدة عامين عن بُعد خاصة مع تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم وبالطبع في الدول العربية رغم التدابير الاحترازية.