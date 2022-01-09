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جدول الاجازات 2022 في السعودية والتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

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جدول الاجازات 2022 في السعودية أقرتها الدولة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام معًا. مع رصد قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل خاصة أن هذا العام يشهد ظروف استثنائية وهو انتشار فيروس كورونا في البلاد ومتحوراته. الأمر الذي يجعل الجميع ينتظر الإجازة بشغف. وهناك من يعملون في المملكة العربية السعودية فيرغبون معرفة جدول الاجازات 2022 في السعودية للعودة إلى بلادهم في الإجازات والتمتع وسط أسرهم وأصدقائهم.

جدول الاجازات 2022 في السعودية

حددت الحكومة جدول الاجازات 2022 في السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي والأيام على النحو التالي:

اسم الإجازة   تاريخ الإجازة بالهجري      تاريخ الإجازة بالميلادي     يوم الإجازة
إجازة عيد الفطر  25 رمضان 1443  26 أبريل 2022     الأحد
إجازة عيد الأضحى  05 ذي الحجة 1443 04 يوليو 2022     الاثنين
إجازة العيد الوطني  27 صفر 1444 23 سبتمبر 2022   الجمعة

التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

وضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل شامل جدول الاجازات 2022 في السعودية على النحو التالي:

  • الحدث التاريخ الهجري      التاريخ الميلادي
  • بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول       21/01/1443        29/08/2021
  • اجازة اليوم الوطني  15/02/1443       22/09/2021
  • نهاية أسبوع مطولة   11/03/1443       17/10/2021
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   29/03/1443       04/11/2021
  • بداية اجازة الفصل الدراسي الأول  20/04/1443       25/11/2021
  • بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني      01/05/1443        05/12/2021
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   15/05/1443       19/12/2021
  • اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني      03/06/1443       06/01/2022
  • بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني  13/06/1443        16/01/2022
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   01/07/1443       02/02/2022
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   22/07/1443       23/02/2022
  • بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني  07/08/1443       10/03/2022
  • الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث     17/08/1443        20/03/2022
  • اجازة عيد الفطر       24/09/1443       25/04/2022
  • بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر  07/10/1443       08/05/2022
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   24/10/1443       25/05/2022
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   16/11/1443       15/06/2022
  • بداية اجازة نهاية العام الدراسي     01/12/1443       30/06/2022

ويجدر الإشارة إلى أن في إطار رصد جدول الاجازات 2022 في السعودية أن يوم المولد النبوي في السعودية لايكون إجازة كما يحدث في العديد من البلدان العربية.

بهذا نكون قد قدمنا كل متابعينا كل ما يتعلق بالاجازات 2022 في السعودية والتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل، خاصة وذلك بعد الإعلان اليوم عن عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية بعد أن استمرت لمدة عامين عن بُعد خاصة مع تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم وبالطبع في الدول العربية رغم التدابير الاحترازية.

الوسوم

جدول الاجازات 2022 في السعودية أقرتها الدولة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام معًا. مع رصد قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل خاصة أن هذا العام يشهد ظروف استثنائية وهو انتشار فيروس كورونا في البلاد ومتحوراته. الأمر الذي يجعل الجميع ينتظر الإجازة بشغف. وهناك من يعملون في المملكة العربية السعودية فيرغبون معرفة جدول الاجازات 2022 في السعودية للعودة إلى بلادهم في الإجازات والتمتع وسط أسرهم وأصدقائهم.

جدول الاجازات 2022 في السعودية

حددت الحكومة جدول الاجازات 2022 في السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي والأيام على النحو التالي:

اسم الإجازة   تاريخ الإجازة بالهجري      تاريخ الإجازة بالميلادي     يوم الإجازة
إجازة عيد الفطر  25 رمضان 1443  26 أبريل 2022     الأحد
إجازة عيد الأضحى  05 ذي الحجة 1443 04 يوليو 2022     الاثنين
إجازة العيد الوطني  27 صفر 1444 23 سبتمبر 2022   الجمعة

التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

وضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل شامل جدول الاجازات 2022 في السعودية على النحو التالي:

  • الحدث التاريخ الهجري      التاريخ الميلادي
  • بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول       21/01/1443        29/08/2021
  • اجازة اليوم الوطني  15/02/1443       22/09/2021
  • نهاية أسبوع مطولة   11/03/1443       17/10/2021
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   29/03/1443       04/11/2021
  • بداية اجازة الفصل الدراسي الأول  20/04/1443       25/11/2021
  • بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني      01/05/1443        05/12/2021
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   15/05/1443       19/12/2021
  • اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني      03/06/1443       06/01/2022
  • بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني  13/06/1443        16/01/2022
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   01/07/1443       02/02/2022
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   22/07/1443       23/02/2022
  • بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني  07/08/1443       10/03/2022
  • الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث     17/08/1443        20/03/2022
  • اجازة عيد الفطر       24/09/1443       25/04/2022
  • بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر  07/10/1443       08/05/2022
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   24/10/1443       25/05/2022
  • اجازة نهاية أسبوع مطولة   16/11/1443       15/06/2022
  • بداية اجازة نهاية العام الدراسي     01/12/1443       30/06/2022

ويجدر الإشارة إلى أن في إطار رصد جدول الاجازات 2022 في السعودية أن يوم المولد النبوي في السعودية لايكون إجازة كما يحدث في العديد من البلدان العربية.

بهذا نكون قد قدمنا كل متابعينا كل ما يتعلق بالاجازات 2022 في السعودية والتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل، خاصة وذلك بعد الإعلان اليوم عن عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية بعد أن استمرت لمدة عامين عن بُعد خاصة مع تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم وبالطبع في الدول العربية رغم التدابير الاحترازية.

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