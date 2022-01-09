جدول الاجازات 2022 في السعودية والتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

جدول الاجازات 2022 في السعودية أقرتها الدولة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام معًا. مع رصد قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل خاصة أن هذا العام يشهد ظروف استثنائية وهو انتشار فيروس كورونا في البلاد ومتحوراته. الأمر الذي يجعل الجميع ينتظر الإجازة بشغف. وهناك من يعملون في المملكة العربية السعودية فيرغبون معرفة جدول الاجازات 2022 في السعودية للعودة إلى بلادهم في الإجازات والتمتع وسط أسرهم وأصدقائهم.جدول الاجازات 2022 في السعودية
حددت الحكومة جدول الاجازات 2022 في السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي والأيام على النحو التالي:
|اسم الإجازة
|تاريخ الإجازة بالهجري تاريخ الإجازة بالميلادي يوم الإجازة
|إجازة عيد الفطر
|25 رمضان 1443 26 أبريل 2022 الأحد
|إجازة عيد الأضحى
|05 ذي الحجة 1443 04 يوليو 2022 الاثنين
|إجازة العيد الوطني 27 صفر 1444
|23 سبتمبر 2022 الجمعة
التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل
وضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل شامل جدول الاجازات 2022 في السعودية على النحو التالي:
- الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
- بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021
- اجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
- نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021
- بداية اجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
- بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021
- اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022
- بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022
- بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
- الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
- اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
- بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022
- بداية اجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022
ويجدر الإشارة إلى أن في إطار رصد جدول الاجازات 2022 في السعودية أن يوم المولد النبوي في السعودية لايكون إجازة كما يحدث في العديد من البلدان العربية.
بهذا نكون قد قدمنا كل متابعينا كل ما يتعلق بالاجازات 2022 في السعودية والتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل، خاصة وذلك بعد الإعلان اليوم عن عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية بعد أن استمرت لمدة عامين عن بُعد خاصة مع تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم وبالطبع في الدول العربية رغم التدابير الاحترازية.
الوسوم
جدول الاجازات 2022 في السعودية أقرتها الدولة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام معًا. مع رصد قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل خاصة أن هذا العام يشهد ظروف استثنائية وهو انتشار فيروس كورونا في البلاد ومتحوراته. الأمر الذي يجعل الجميع ينتظر الإجازة بشغف. وهناك من يعملون في المملكة العربية السعودية فيرغبون معرفة جدول الاجازات 2022 في السعودية للعودة إلى بلادهم في الإجازات والتمتع وسط أسرهم وأصدقائهم.جدول الاجازات 2022 في السعودية
حددت الحكومة جدول الاجازات 2022 في السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي والأيام على النحو التالي:
|اسم الإجازة
|تاريخ الإجازة بالهجري تاريخ الإجازة بالميلادي يوم الإجازة
|إجازة عيد الفطر
|25 رمضان 1443 26 أبريل 2022 الأحد
|إجازة عيد الأضحى
|05 ذي الحجة 1443 04 يوليو 2022 الاثنين
|إجازة العيد الوطني 27 صفر 1444
|23 سبتمبر 2022 الجمعة
التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل
وضعت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل شامل جدول الاجازات 2022 في السعودية على النحو التالي:
- الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
- بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021
- اجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
- نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021
- بداية اجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
- بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021
- اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022
- بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022
- بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
- الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
- اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
- بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022
- بداية اجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022
ويجدر الإشارة إلى أن في إطار رصد جدول الاجازات 2022 في السعودية أن يوم المولد النبوي في السعودية لايكون إجازة كما يحدث في العديد من البلدان العربية.
بهذا نكون قد قدمنا كل متابعينا كل ما يتعلق بالاجازات 2022 في السعودية والتقويم الدراسي 1443 بعد التعديل، خاصة وذلك بعد الإعلان اليوم عن عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية بعد أن استمرت لمدة عامين عن بُعد خاصة مع تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم وبالطبع في الدول العربية رغم التدابير الاحترازية.