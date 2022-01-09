وزارة التعليم السعودية تقرر العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال 23 يناير

وزارة التعليم السعودية تقرر استئناف الدراسة الحضورية لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال، وذلك بدايةً من 23 يناير 2022، وذلك بالاتفاق والتعاون مع وزارة الصحة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والكادر التعليمي، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وأشارت الوزارة أنه لا مجال للعودة للتعليم عن بعد في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن وضع الإصابة بفيروس كورونا تحت السيطرة ولا يدعو للقلق، وبعثت برسالة طمئن فيها أولياء أمور الطلاب مفادها أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها، وقد وضعت وزارة التعليم والصحة بروتوكول تعاون فيما بينهم، وسوف يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للعودة الآمنة للطلاب.

ضوابط العودة الحضورية

وضعت وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية” بروتوكول للعودة الآمنة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، ووضعت ضوابط للعودة وهذه الضوابط كالتالي:-

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة واللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب.

التنسيق التام بين وزارة التعليم ووزارة الصحة في هذا الشأن.

متابعة الحالة الحضورية لحظة بلحظة لاتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب.

تطبيق النماذج التشغيلية المرنة في العودة الحضورية من خلال ثلاث نماذج منخفض ومتوسط وعالي.

المسؤولية مشتركة بين وزارة التعليم والأسرة في الحفاظ على الطلاب.

العودة الحضورية بعد أسبوعيين من الآن مما يعطي فرصة أكبر للطلاب وأسرهم للتحضير للعودة الحضورية.

التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد مستمر جنباً إلى جنب مع التعليم الحضوري من خلال المنصات التعليمية والبث الفضائي.

تجهيز المدارس بكامل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع توفير الحماية الصحية الكاملة لهم من تعقيم للمدارس وتطهيرها.

الطلاب أصحاب الأمراض المعتمدة سوف تكون دراستهم عن بعد.

وزارة التعليم السعودية

تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية كل الحرص على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات، من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم ووزارة الصحة، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب والطالبات، لذلك لا داعي للقلق والخوف من قبل أولياء الأمور، وعليه فسوف يتم استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير 2022.