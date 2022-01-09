رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في المملكة العربية السعودية وموعد التطبيق

رفع الحد الأدنى للأجور بالسعودية 2022 صرحت وزارة العمل في القطاعين الخاص والعام في هذا القرار جميع فئات العمل في المملكة بما في ذلك العاملين بدوام جزئي وعاملين بدوام كامل كحد أدنى للأجور في المملكة، تراوحت مؤخرا من 30000 ريال سعودي إلى 4000 ريال سعودي، وتتفاوت النسبة للعمال السعوديين غير المقيمين الذين يتقاضون أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي.

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في السعودية

أصدر الدكتور أحمد الراجحي وزير التنمية الاجتماعية قرارا برفع الحد الأدنى للأجور من 30 ألف ريال إلى 4000 ريال وراتبه 4000 ريال، يتم احتساب نسبة بالنسبة له أما الموظف الذي يكسب أقل من 3000 ريال سعودي شهريًا فلن يتم تحصيلها بناءً على نسبة التوطين.

شروط رفع الحد الأدنى للأجور في السعودية 2022

نص قرار صادر عن وزارة الموارد البشرية على احتساب العامل السعودي كنسبة من السعودة تحت نظام “نطاقات” كعامل أعزب لا يقل راتبه عن 4000 سعودي، تحسب نسبة المواقع في برنامج “نطاقات” على أنها نصف الموظف السعودي للمؤسسة التي يعمل بها، واشترطت الوزارة على الوظيفة أن تدفع له جميع اشتراكات الضمان الاجتماعي، يجب ألا تقل أرباحهم الشهرية عن 3000 ريال سعودي، ولا يتم تضمين من لديهم أكثر من كيانين في تسوية النسبة المئوية.

في حالة الأشخاص العاملين في نظام العمل المرن في الإمارات بموجب برنامج “نطاقات” للمؤسسة التي يعملون فيها، فإن “ثلث” العامل السعودي يجب أن يعمل 168 ساعة وعليه دفع كافة مستحقات الضمان الاجتماعي، مع مراعاة الحساب تم أخذ جميع القرارات الصادرة عن الوزارة بخصوص العمل المرن في الاعتبار، وشمل هذا القرار أيضًا الطلاب بدوام جزئي الذين يعملون على أساس دائم، وكذلك العمل في نظام عمل مرن.

متى يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة العربية السعودية، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد سريان مفعول قرار رفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2022.

الحد الأدنى لرواتب السعوديين في التأمينات 2022

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار برفع الحد الأدنى للأجور، والذي يعتبر من أهم القرارات التي اتخذتها المملكة في الوقت الحاضر، خاصة في ظل تقوية وزيادة أسعار المنتجات نتيجة وباء كورونا التي ضربت المملكة وتستمر حتى يومنا هذا وتتخذ المملكة العربية السعودية باستمرار قرارات إيجابية تتماشى مع المصلحة العامة، حيث يفكر باستمرار في المواطنين لضمان معيشتهم الكريمة ، وهذا مبني على رؤية 2030 أن الملك شرع سلمان ووعد بالتنفيذ السريع، وكان لرفع الحد الأدنى للأجور أثر كبير في تحريك اقتصاد المملكة.

فضلا عن زيادة القوة الشرائية للبلاد، وهذا القرار سيكون في صالح المواطنين والمؤسسات والشركات التي توظف السعوديين، وبالتالي إعادة السيولة إلى السوق وتسريع حركة التجارة الداخلية.

البلاتيني : يعد من الكيان المتميز والذي يضمن فيها نسبة توطين عالية.

الأخضر المرتفع : وهو الذي يحتوي على نسبة توطين متوسطة.

الأخضر المتوسط : نسبة التوطين واقع في الثلث المتوسط وفق نسبة التوطين المطلوبة للنطاق الأخضر.

الأخضر المنخفض : يكون فيه نسبة التوطين وتقع في الثلث المنخفض من التوطين.

النطاق الأصفر: وهو الذي يحتوي على الكيانات التي لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة.

النطاق الأحمر: وهو الذي يحتوي على الكيانات الأقل، وكذلك الأسوأ في نسبة التوطين.

قرار الحد الأدنى للأجور في السعودية 2022الحد الأدنى للأجور في السعودية في القطاع الخاص 2022

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية والعمل الاجتماعي على رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة العربية السعودية، والذي من المقرر أن يبدأ العمل في أبريل 2022، على أن لا تقل الأجور عن 4000 ريال سعودي.

أعلنت وزارة الموارد البشرية أنها سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2022، ويتماشى هذا القرار أيضًا مع رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز لعام 2030 حفظه الله والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لأفراد المملكة العربية السعودية وتطوير اقتصاد البلاد.