أحدث تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الجديد || الناقلة مباريات المنتخب الجزائري في أفريقيا

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية، من أهم القنوات التي تحظى بمتابعة هائلة من الشعب الجزائري، خاصة فئة الشباب العاشق لمشاهدة كرة القدم، فالقناة تبث عبر شاشتها مباريات المنتخب الوطني الجزائري والأندية الجزائرية التي تشارك في التصفيات الأفريقية، سواء دوري أبطال أفريقيا أو بطولة الكونفدرالية الأفريقية المباريات التي تقام في الجزائر، والقناة هي قناة تبث العديد من البرامج غير الرياضية المتنوعة، وتعتبر من أشهر القنوات الرياضية العربية، التي تكون نسب البحث عن ترددها عالي عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، واستطاعت القناة عام 2018 أن تبث جميع مباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم، وأيضاُ بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر وفاز بها المنتخب الجزائري، بثت القناة جميع مباريات الجزائر عبر شاشتها، مما جعلها من أهم القنوات الرياضية في المنطقة العربية.

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في أفتتاح مشوار الخضر

تبدأ الجزائر مشوار الدفاع عن لقبها بمباراة الجزائر وسيراليون يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/01/11، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي، الثانية بتوقيت الجزائر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، اللقاء سوف ينقل على الهواء مباشراً على قناتي الجزائرية الأولى التردد الأرضي، إضافة إلي قناة بي إن سبورت القطرية، صاحبة الحقوق.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية

القناة الجزائرية هي تبع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أي هي قناة حكومية وليست قناة خاصة، ظلت تبث عبر التردد الأرضي فقط حتى عام 2011، وبعد هذا التاريخ بثت فضائياً على القمر الصناعي المصري نايل سات انطلقت القناة في البث عام 1956 ميلادي، ومنذ ذالك الوقت وهي تبث برامجها المتنوعة على مدار الساعة حتى اللحظة، يقع مقر القناة في العاصمة الجزائر وتبث من استوديوهاتها في الجزائر العاصمة بتقنية HD الحديثة.

التردد 11680 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 طريقة إدخال شفرة القناة الجزائرية الرياضية على الرسيفر قم بالدخول على قائمة منيو الرئيسية وأختار اللغة العربية.

أضغط على 0000 أو 1234 لكي تظهر صفحة الشفرات.

تسجيل الشفرة الخاصة بالقناة المكونة من 16 رقم وهي “1100001100000000”

سوف يتم نزول القناة على جهازك مباشراً.

في حالة أن القناة لم تنزل فأن جهاز الاستقبال الخاص بك يحتاج تحديث. أهم الحقوق الحصرية التي تمتلكها القناة الجزائرية جميع مباريات المنتخب الجزائري الدولية الودية التي تقام في الجزائر. جميع مباريات الفرق الجزائرية في البطولات الأفريقية التي تقام في الجزائر. مباريات دوري المحترفين الجزائري في كرة القدم. مباريات كافة المسابقات الفردية والجماعية التي تقام في الجزائر. نقلت القناة مباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم 2018. الدوري الجزائري للمحترفين في كرة القدم طريقة إدخال شفرة القناة الجزائرية الرياضية على الرسيفرأهم الحقوق الحصرية التي تمتلكها القناة الجزائريةالدوري الجزائري للمحترفين في كرة القدم يعتبر الدوري الجزائري للمحترفين في كرة القدم من أقوى الدوريات في الوطن العربي، ويتابعه الملايين من الجماهير داخل الجزائر، ويشتهر الجمهور الجزائري بحماسه الكبير في مؤازرة ومناصرة فرقه في كافة المنافسات ويلهب حماس اللاعبين في الملعب، ومن أشهر الفرق الجزائرية فرق المولودية الذي يلعب في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقا،وفريق شبية القبائل وهما من أشهر الأندية في الجزائر والوطن العربي. أهم برامج القناة التي تبث على القناة مجاناً أهم برامج القناة التي تبث على القناة مجاناً تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية والمتنوعة على مدار الساعة لمشاهديها ومن أكثر البرامج متابعة ما يلي. ساعة رياضة. برنامج مساء الثالثة. ضيف الثالثة. برنامج قرائيات. في دائرة الضوء. برنامج صباح الخير يا جزائر. ديني فتاوي على الهواء. برنامج دوري المحترفين. تقدر تربح. برنامج الجزائر نت.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على نايل سات