الفنانة سهير رمزي تكشف تفاصيل حريق اندلع داخل منزلها

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي تفاصيل تعرض منزلها الواقع غربي القاهرة لحريق، الأحد، نتيجة ماس كهربائي.
وفي تصريحات لموقع "دوت الخليج"، قالت الفنانة المصرية إن الحريق وقع صباحا، لافتة إلى أنها كانت تبيت رفقة أسرتها في الطابق الثاني من المنزل، بينما تسببت مدفأة في الطابق الأرضي في الحريق.
وأضافت سهير رمزي: "نسينا المدفأة متصلة بالكهرباء، الأمر الذي تسبب في حدوث تماس كهربائي تسبب في الحريق".
وتابعت: "لم يكن هناك أحد في الطابق الأرضي وقت اشتعال الحريق، ولم نلحظ نشوبه لكن الجيران شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من المنزل، فكسروا النوافذ ودخلوا إلى المنزل وأطفؤوا الحريق".
وقالت رمزي إن الخسائر في المنزل بسيطة لم تتعد احتراق بعض الستائر والأثاث، مختتمة حديثها: "الحمد لله أننا بخير، هذا هو الأهم".
وكانت رمزي قد نشرت مقطعا مصورا على موقع "إنستغرام" يوضح آثار الحريق في منزلها، أرفقت معه تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل. حريق بالمنزل اليوم صباحا".
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