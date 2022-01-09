بابا الفاتيكان يدعو للحوار والعدل لإنهاء اضطرابات كازاخستان

جدة - نرمين السيد - دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى الحوار وإرساء العدل من أجل وضع حد للاضطرابات العنيفة فى كازاخستان وقال إن أنباء سقوط قتلى فى البلاد أحزنته، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.





وقال البابا لمئات فى ساحة القديس بطرس أتوا طلبا للبركة والاستماع لعظته «حزنت لعلمى بسقوط ضحايا خلال الاحتجاجات التى تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية فى كازاخستان». وأضاف «أصلى من أجلهم ومن أجل أسرهم وأرجو إعادة الهدوء الاجتماعى بأسرع ما يمكن من خلال البحث عن الحوار والعدل والصالح العام». وقالت السلطات فى كازاخستان، اليوم، إن الوضع استقر فى أنحاء البلاد بعد أسوأ تفجر لأعمال العنف منذ استقلالها قبل 30 عاما وإن تحالفا عسكريا بقيادة روسية يحرس المنشآت الاستراتيجية. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الصحة فى كازاخستان أن 164 قتيلا، بينهم طفلان، سقطوا خلال الأسبوع الأخير.

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