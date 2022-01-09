رئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات حكومية الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن الرئيس قاسم توكاييف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها البلاد.





وأوضح المتحدث بريك أوالى، فى بيان بثته قناة "خبر 24" الكازاخستانية: "سيكون هناك تغييرات فى 11 يناير"، فى إشارة إلى التعديل الحكومى. فى سياق متصل، قالت وزارة الصحة الكازاخستانية، اليوم الأحد، إن أكثر من 160 شخصًا لقوا مصرعهم فى أعمال الشغب الأخيرة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأوضحت الوزارة: "خلال أعمال الشغب قتل 164 شخصا فى كازاخستان فى الأيام الماضية، وتم تسجيل معظم الضحايا فى ألما آتا 103"، فيما قالت الداخلية الكازاخستانية، فى بيان، اليوم الأحد، إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا فى جميع أنحاء كازاخستان". يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

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