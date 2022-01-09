اندلاع حريق بمخيم للاجئى الروهينجا فى بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "رويترز" أن الحريق اندلع فى مخيم 16 الكائن فى كوكس بازار، وهى منطقة حدودية يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا، كان قد فر معظمهم من حملة القمع التى قادها جيش ميانمار فى عام 2017.
من جانبه، صرح محمد شمسود دوزا، المسؤول فى حكومة بنجلادش عن شؤون اللاجئين، أن "عمال الطوارئ يحاولون السيطرة على الحريق"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحريق، فيما قال أبو طاهر، وهو لاجئ من الروهينجا، إن "النار ما زالت مشتعلة طالبا من الجميع الصلاة من أجلهم.
فى السياق ذاته، نشب حريق آخر فى مركز علاج كوفيد -19 للاجئين فى مخيم آخر للاجئين فى المنطقة، يوم الأحد الماضى، ولم يسفر عن وقوع إصابات.
يذكر أن حريقا مدمرا كان قد نشب فى مارس الماضى فى مخيم بالوخالى بمنطقة كوكس بازار، والتى تعتبر أكبر مخيم للاجئين فى العالم، أسفر عن مقتل 15 لاجئًا على الأقل وإحراق أكثر من 10000 كوخ.
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