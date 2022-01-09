التقديم في دبلوم جامعة الملك فيصل عن بُعد إلكترونيًا

التقديم في دبلوم جامعة الملك فيصل عن بُعد، حيث يبحث العديد من الطلاب والطالبات الجدد عن طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل من أجل الالتحاق بأي من الدبلومات التي توفرها الجامعة لجميع المتقدمين، حيث توفر الجامعة عدد مختلف من التخصصات الدراسية التي تناسب كل طالب علي حده، علي أن يتم التقديم في كل تخصص وفق بعض الشروط الخاصة بكل تخصص، والتي يجب توافرها في كل متقدم، وقد اشتهرت جامعة الملك فيصل بأنها أحد أفضل الجامعات بالمملكة العربية السعودية من حيث المحتوي التعليمي الذي يتم تقديمه من خلالها، وسوف نوضح لكم خطوات التقديم في دبلوم جامعة الملك فيصل عن بُعد.

شروط التقديم في دبلوم جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل قد وضعت عدد من الشروط التي يجب توافرها من جانب كل شخص يرغب في التقديم، حيث يتم التقديم في جميع برامج الدبلوم التي توفرها الجامعة ولكن بعد توافر شروط القبول التالية:

يجب ألا يكون بحوزة الشخص الراغب بالتقديم أي سجلات أكاديمية باسمه في جامعة الملك فيصل أو أي جامعات أخرى داخل المملكة.

يتطلب أن يتعهد الشخص المتقدم علي جميع الشروط والأحكام التي تنص عليها لائحة جامعة الملك فيصل.

المتقدم للجامعة يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادل هذه الشهادة، سواء كانت الشهادة من داخل المملكة أو من خارجها.

يشترط على جميع المتقدمين النجاح في المقابلات الشخصية التي تجري لهم.

توفر الجامعة التقديم الخاص بالطلاب الأجانب من أجل الالتحاق بتخصصات الجامعة، وذلك وفق لائحة القواعد التي تنص عليها الجامعة.

يجب القبول بالاختبارات التي توفرها الجامعة خلال فترة التقديم.

طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل

يستطيع جميع الطلاب الجدد أن يقوموا بتسجيل طلب الانضمام للجامعة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي: