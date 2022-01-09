شحن شدات ببجي من موقع Midasbuy الرسمي بال ID للحصول علي أكثر من 20 ألف شدة حقيقية

موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي ID للشحن من الموقع الرسمي وبطريقة مضمونة وآمنه تحافظ علي حسابك، أن موقع شحن شدات ببجي هو الموقع الرئيسي والرسمي لشحن لعبة PUBG، والذي يمكن المستخدم من الحفاظ على سرية الحساب وما به من بيانات شخصية للاعب، وأيضا مع أمكانية الحصول على الجوائز الفورية وأضافتها مباشرة الى حساب اللاعب، وذلك من اجل المساعدة في الفوز وتخطي كافة الصعوبات والمعوقات والتقدم نحو النصر في المعارك والحروب الدائرة داخل اللعبة.

شحن شدات ببجي

يمكن لجميع اللاعبين للعبة PUBG أن يقومون ويحصلون علي شحن شدات ببجي وذلك عبر ال ID عن طريق خطوات الشحن الرسمية للعبة والتي تتمثل في الخطوات التالية:

اولا الدخول الى موقع midasbuy باعتباره الموقع الرسمي للعبة عبر الأنترنت.

ثم إدخال البيانات الشخصية للاعب بدقة في الفراغات المخصصة لذلك في الموقع.

أضافه الايدي أو ما يعرف باسم المعرف الشخصي للاعب ال ID.

ثم ربط حسابك بالفيسبوك بحساب اللعبة وذلك عبر الايدي id.

الضغط على زر الموافقة بعد استكمال البيانات المطلوبة.

لديك عدد من الطرق التي تعمل في سبيل شحن ببجي موبايل.

وأيضا الفوز بالشدات وشراء الاحتياجات اللازمة للقتال والمدرعات والسكنات المناسبة لكل لاعب.

ومن تلك الطرق استعمال الفيزا كارت البنكية.

التي تستطيع من خلالها تمام الشحن عن طريق اختيار أيقونة الفيزا.

وذلك من بين طرق الدفع المبينة في الموقع.

ثم كتابة اسم البنك الذي تتعامل معه ورقم الفيزا ثم الشراء والحصول على الشدات.

ابحث من خلال الجوال أو هاتفك الشخصي على موقع midasbuy الرسمي.

ثم قوم بالدخول في الرابط الذي سوف تحصل عليه من نتائج البحث.

قم باختيار دولتك من بين أسماء وأعلام الدول التي أمامك على الشاشة في الموقع المشار اليه.

ادخل في أيقونة شراء uc شدات ثم قم بكتابة المعرف ID الذي يختلف بين لاعب وآخر.

قوم بتحديد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها ثم الضغط علي كلمة تم.

شحن شدات PUBG عن طريق الفيزاموقع شحن شدات ببجي Midasbuy

موقع midasbuy هو موقع شحن الشدات الرسمي للعبة PUBG موبايل.

والتي تعد من ألعاب القتال الشهيرة والمميزة والتي زاد عدد مستخدميها في الفترة الأخيرة.

كما أنها زادت عن اكثر من مليون لاعب على وجه الأرض وكافة الدول.

وذلك لما فيها من مميزات في الرسومات وأدوات اللعب.

التي تجعل منها محاكاة الواقع وتعمل على ادخال شبه واقعي للاعب.

وذلك عبر ساحات القتال والقيام بالمواجهة والدفاع عن نفسه من القتل والفناء.

موقع Midasbuy PUBG