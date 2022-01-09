جدول الاجازات 2022 في الكويت وموعد عيد الأضحي 2022

جدول الاجازات 2022 في الكويت من بداية العام الميلاي الجديد يتساءل عنه المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. فهى من الدول العربية التى تضم العديد من مختلف الدول للعمل بداخلهها نظرًا لوجود فرص عمل في الكويت بمرتبات مجزية فيلجأ لها الشباب. وأهم ما يشغل أذهانهم إجازات 2022 خاصة إجازة عيد الأضحى 2022 المبارك. وكذلك عطلة المولد النبوي 2022. وغيرها من الإجازات على مدار العام. لذلك يضم جدول الاجازات 2022 في الكويت جميع أيام العطلة الرسمية للقطاعين الخاص والعام.

جدول الاجازات 2022 في الكويت

يضم جدول الاجازات 2022 في الكويت. كافة الاجازات الرسمية في الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعام وإجازات المدارس كما موضح في الجدول التالي:

تاريخ الإجازة يوم الإجازة اسم الإجازة

25 فبراير 2022 الجمعة اليوم الوطني

26 فبراير 2022 السبت يوم التحرير

1 مارس 2022 الثلاثاء الإسراء والمعراج

2 مايو 2022 الإثنين عيد الفطر

3 مايو 2022 الثلاثاء إجازة عيد الفطر

4 مايو 2022 الأربعاء إجازة عيد الفطر

9 يوليو 2022 السبت عيد الأضحى

10 يوليو 2022 الأحد إجازة عيد الأضحى

30 يوليو 2022 السبت رأس السنة الهجرية

8 أكتوبر 2022 السبت المولد النبوي

إجازة عيد الأضحي 2022

تعتبر إجازة عيد الأضحي 2022 في الكويت من أهم الإجازات على مدار السنة لأن هناك من يلجأ لأخذ الإجازة والسفر لأداء مناسك الحج والعمرة أو لقضاء عطلة عيد الأضحي مع أقاربهم وأصدقائهم. وهي تبدأ مع يوم عرفة وتنتهي مع نهاية آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وذلك وفق جدول الاجازات 2022 في الكويت تكون إجازة عيد الأضحي 2022 بداية من 8 يوليو حتى 13 يوليو 2022 حسب التوقعات الفلكية لموعد عيد الأضحى المبارك وفي حالة التغيير وفق استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1443 .

إجازات 2022 العيد الوطني الكويتي 2022

من أهم إجازات 2022 إجازة العيد الوطني الكويتي 2022 وتحتفل به الدولة كل عام في 25 فبراير. وهو يوم التحرير وهذا العام يكون الاحتفال يوم 26 لأنه يوافق يوم الجمعة فإن الدولة ستعوض العاملين بإجازة يوم الأحد. لذلك تبدأ الإجازة لليوم الوطني الكويتي 2022 مع نهاية دوام يوم الخميس الرابع والعشرين من فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الأحد 27 من الشهر ذاته.

بهذانكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بجدول الاجازات 2022 في الكويت وموعد عيد الأضحي 2022.