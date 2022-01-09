رابط التسجيل وشروط التقديم فى كلية المسجد النبوى 1443 – 2022

أعلنت الإدارة العامة للقبول بجامعة المسجد النبوي عن فتح باب قبول الطلاب للفصل الدراسي الجديد. وذلك وفقاً لبعض الأسس و المعايير التي تنص عليها لائحة القوانين بالجامعة. وقد أعلنت إدارة الجامعة عن موعد فتح باب القبول والتسجيل. من خلال الموقع الرسمي وكذلك عن طريق القنوات الرسمية. بعد الخضوع لاختبار القبول والتسجيل في الجامعة. والذي يتم على ثلاثة مراحل حيث أعلنت كلية المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية أمس السبت عن بدء التسجيل الإلحاقي للفصل الدراسي الثاني من عام ١٤٤٣هـ. وأوضحت كلية المسجد النبوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل التسجيل فى الخطوات التالية من خلال موقع ثقفنى.

آخر موعد للتسجيل ١٤٤٣/٦/١٢هـ. موعد الاختبار التحريري ١٤٤٣/٦/١٣ هـ.

كذلك موعد اختبار القرآن الكريم والمقابلة الشخصية ١٤٤٣/٦/١٤ هـ.

علماُ أن اختبار القرآن الكريم لجميع الأقسام تحريري .

يجب على الطلاب المتقدمين الخضوع لجميع الاختبارات والمقابلة الشخصية وذلك لتحديد القبول أو الرفض.

كما يجب الالتزام بالمواعيد المحددة بالاختبارات فى جامعة المسجد النبوي.

كذلك تم إتاحة التقديم الالكتروني عن طريق الموقع الرسمى للجامعة.

شروط القبول فى كلية المسجد النبوي 1443 – 2022

يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ان يكون المتقدم سعودى الجنسية.

ألا تزيد فترة الحصول على المؤهل اكثر من خمس سنوات.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وليس ضده أحكام مخلة بالشرف والامانة والاخلاق.

كذلك على المتقدم ان يكون لائق طبيا.

ثم يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة

ايضا الا يكون قد تم رفض المتقدم من الكلية لاسباب اكاديمية او تأديبية.

موعد اختبارات كلية المسجد النبوى 1443 – 2022الشروط الخاصة بكل قسم فى كلية المسجد النبوى

قسم الشريعة

حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية من القرآن الكريم حفظاً متقناً.

قسم القرآن وعلومه

حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية من القرآن الكريم وإتقان تلاوة القرآن الكريم كاملاً.

قسم السنة وعلومها

خمسة أجزاء متتالية من القرآن الكريم.

قسم العقيدة

خمسة أجزاء متتالية من القرآن الكريم.

قسم اللغة العربية

خمسة أجزاء متتالية من القرآن الكريم.

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين مع الاصل .

الأصل و صورة من المؤهل العلمي .

تعبئة استمارة طلب التقديم الالكتروني لكلية المسجد النبوي لكلية المسجد النبوي. .

موافقة من مرجعه بالسماح له بالدراسة في الكلية.

تزكيتين علميتين.

صورتين شخصية 4×6.

ملف علاقي أصفر .

المستندات المطلوبة للتقديم فى كلية المسجد النبوى

للتسجيل الدخول على الرابط لكلية المسجد النبوي.