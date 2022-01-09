الحلبوسي يحافظ على منصبه رئيسا للبرلمان العراقي

حافظ محمد الحلبوسي على رئاسة البرلمان العراقي لدورة ثانية، بعد تصويت الأعضاء في اليوم الأول لعمل مجلس النواب الجديد، الأحد.

وحصل الحلبوسي، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على 200 صوت، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة. وبات الحلبوسي أول رئيس برلمان في العراق يحافظ على موقعه لدورتين متتاليتين، منذ الانتخابات التي جرت عام 2005.

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