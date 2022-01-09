بلينكن: هناك تدابير قد تقلل التوتر مع روسيا إذا تم الالتزام بها بشكل متبادل

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، خلال استضافته فى برنامج "This Week" على شبكة "إيه بى سى" الأمريكية إن "هناك تدابير لبناء الثقة والحد من المخاطر مع روسيا يمكن أن تقلل التوتر إذا تم الالتزام بها بشكل متبادل".

وأشار بلينكن فى الوقت ذاته إلى أنه "إذا اعتدت روسيا على أوكرانيا فسيكون من العادل أن يعزز الناتو وجوده على طول حدوده الشرقية".

وحول جولات الحوار الروسية الغربية المرتقبة هذا الأسبوع، قال بلينكن: "لا أتوقع أن نرى اختراقًا كبيرًا فى المباحثات مع روسيا خلال الأيام المقبلة".

ومن جانب آخر، ألمح بلينكن إلى وجود إمكانية لتجديد معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بين روسيا والولايات المتحدة، والتى انسحبت منها واشنطن عام 2019.