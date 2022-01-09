إصابة 9 أشخاص جراء زلزال بقوة 6.9 ريختر في الصين

أُصيب 9 أشخاص بجروح جراء زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة منيوان بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.

وقالت السلطات المحلية في الصين، الأحد، إن 8 أشخاص غادروا المستشفى، بينما لا يزال شخص واحد يخضع للملاحظة الطبية.

لفتت إلى أن الزلزال أضر بـ5831 شخصا بالمقاطعة، وجرى إعادة تسكين 65 شخصا من 16 عائلة تضررت منازلها، فضلا عن تضرر جزء من الطرق والجسور وخطوط المياه المحلية.