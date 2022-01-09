مصرع 7 سياح وإصابة 9 آخرين جراء انهيار كتلة صخرية بالبرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية، السبت، مصرع 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة. جاء ذلك جراء انهيار كتلة صخرية فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل، بحسب وكالة "رويترز". وانهارت كتلة صخرية فجأة عن جدار الوادي وسقطت على عدة قوارب ترفيهية، فوق البحيرة في منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس جرايس.

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