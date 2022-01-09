روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ سبتمبر

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 763 حالة وفاة و 16246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى عشرة ملايين و 650849 إصابة.

وذكرت أن عدد الوفيات اليومية هو الأدنى منذ 13 سبتمبر.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 316163 .

وتماثل 20751 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى تسعة ملايين و 686912.