واشنطن تحذر إيران من تبعات خطيرة حال مهاجمتها أي مواطن أمريكي

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إيران من أنها ستواجه "تبعات خطيرة" في حال مهاجمتها "أي مواطن للولايات المتحدة"، وذلك نقلًا عن موقع "روسيا اليوم".

وقال ساليفان، في بيان نشره، اليوم الأحد 9 يناير، البيت الأبيض: "أعلنت إيران أمس نيتها فرض عقوبات على 52 أمريكيًا. يقومون بذلك في الوقت الذي يواصل فيه المسلحون العملاء لإيران مهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بينما يهدد مسؤولون إيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة وفي أمكان أخرى حول العالم".

وتابع قائلًا: "لا ترتكبوا خطأ: الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها وستدافع عنهم، بينهم هؤلاء الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن ومن خدموها سابقا".

ومضى يقول: "توجد بيننا كالأمريكيين خلافات حول السياسة. ولدينا خلافات خاصة بالسياسة تجاه إيران"، مستطردًا: "لكننا موحدون في عزمنا على مواجهة كل التهديدات والاستفزازات. نحن موحدون في الدفاع عن شعبنا".

وأشار ساليفان قائلًأ: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا على ردع أي هجمات تشنها إيران والرد عليها. إن إيران ستواجه تبعات خطيرة في حال مهاجمتها أيا من مواطنينا بينهم أي من الأشخاص الـ52 الذين تم إعلان أسمائهم أمس".