الصين تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 165 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 92 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 73 المتبقية وافدة من الخارج.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.
وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 103619 حالة، 3392 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين 95591 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .
وتم تسجيل ما إجماليه 46 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.
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