الفلبين تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا

سجلت الفلبين، 15 وفاة، و 28 ألفًا و707 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويعد ذلك أعلى رقم في حصيلة الإصابات اليومية، تسجله البلاد، منذ بدء الجائحة، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى أكثر من 96ر2 مليون.

فيما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 52 ألفا و150، بحسب وزارة الصحة الفلبينية.