مصرع 5 أشخاص بسبب الفيضانات في جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا مصرع 5 أشخاص بينهم غطاس في فيضانات سببتها أمطار غزيرة في محافظة كيب الشرقية. وقال رئيس وزراء المنطقة أوسكار مابويان للصحفيين خلال زيارة إلى المناطق المتضررة "لدينا 5 وفيات من بينهم شرطي غطاس". وكانت أمطار مفاجئة قد هطلت، السبت، على بعض مناطق المحافظة الجنوبية ومن بينها ايست لندن وهي مدينة ساحلية على المحيط الهندي. وقالت وكالة فرانس برس. إن المياه غمرت خلال بضع ساعات المناطق المنخفضة.

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