تعرف على كيفية تحميل لعبة ببجي PUBG MOBILE بالطريقة الصحيحة

تحميل لعبة ببجي بالطريقة الصحيحة تعد لعبة ببجي واحدة من أشهر ألعاب الرويال باتل حيث استطاعت اللعبة أن تحقق شعبية كبيرة في أوساط عشاق ألعاب الفيديو خلال فترة قصيرة من إصدارها الأمر الذي لفت إليها نظر العديد من عشاق الأكشن والمغامرة الذين تهافتوا لتحميلها وبدءوا في ممارستها على هواتفهم الذكية، ولهذا يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحميل لعبة ببجي بالطريقة الصحيحة وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم الذي نسعى من خلاله إلى توضيح الطريقة الأمنة لتحميل اللعبة، وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي يبحث عنها المتابعين الكرام.

لعبة ببجي موبايل

طرحت شركة PUBG STUDIO مؤخراً الأصدار الأخير من لعبة ببجي موبايل وأطلقت عليها ببجي نيو ستيت والتي تتصدر قائمة أفضل ألعاب الرويال باتل والأكشن حيث تنافس بقوة مع العديد من الألعاب الأخرى منها فري فاير وفورت نايت وكول أوف ديوتي، ونالت اللعبة شهرة كبيرة بفضل مميزاتها الرائعة مثل الجرافيك عالي الجودة والتأثيرات الصوتية والبصرية الرائعة بالإضافة إلى روح المنافسة العالية التي تضفيها على الأجواء، وتقوم الشركة المصممة للعبة بإدخال تحديثات وإضافات جديدة إلى اللعبة بشكل دوري الأمر الذي ساهم في دعم شعبيتها بشكل كبير، وسوف نتعرف من خلال السطور التالية عن كيفية تحميل لعبة ببجي بالطريقة الصحيحة.

طريقة تحميل لعبة ببجي

لعشاق ألعاب الفيديو يمكنك الأن التعرف على طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل الإصدار الأخير وذلك من خلال الخطوات التالية، ويمكنكم الاستمتاع برحلة شيقة ممتلئة بالمرح والإثارة والتشويق:

فتح تطبيق جوجل پلاي الموجود على هواتف الأندرويد أو أپ ستور.

كتابة اسم اللعبة في صندوق البحث ثم الضغط على زر Search.

الضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة ثم القيام بالنقر على زر تثبيت.

بعد الانتهاء من عملية التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

كما يمكنك تحميل الإصدار الجديد PUPG New State من خلال التسجيل عبر منصة جوجل پلاي وقد بلغت عدد الطلبات المقدمة خلال الأسبوع الأول من الإعلان عن النسخة الجديدة أكثر من 100 مليون طلب.