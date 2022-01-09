“اتفرج ببلاش” تردد قناة الجزائرية الاولى 2022 نايل سات الناقلة لكاس امم افريقيا Cup Africa مجاناً

يبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة في الوقت الحالي عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022، والتي تشارك فيها مصر ضمن 24 منتخب افريقي، حيث تنطلق بطوله كاس الأمم الافريقية بداية من يوم الاحد 9 يناير وتستمر حتي يوم 6 فبراير المقبل، والتي تقام على أرضية دولة الكاميرون التي قامت بافتتاح البطوله الآن، ولذلك نعرض لكم على موقع ثقفني الإخباري اليوم أهم القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بصورة مفتوحة.

تردد الجزائرية الاولي كاس امم افريقيا 2022

ضمن المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الافريقية 2022، تبدأ مباريات منتخب مصر الأولى أمام نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وتضم المجموعة منتخب مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

خطوات ضبط تردد القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2022

وكان الكاف قد أعلن عن بث مباريات كأس أمم افريقيا 2022 بالعديد من اللغات الأجنبية المختلفة الإنجليزية والفرنسية ،وفيما يلي أهم القنوات التي يمكن ضبط أحداثها للحصول علي مشاهدة مباشرة لمباريات كأس أفريقيا علي الاحداثيات التالية.

قناة النبأ الليبية ،القمر الصناعي النايل سات، التردد: 11096، معدل استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500.

قناة تيلي تشاد، القمر الصناعي: النايل سات، التردد : 12015 معدل استقطاب: أفقي معدل ترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

تردد قناة الجزائرية الاولى 2022 نايل سات

أما عن القناة الاشهر التي يتم البحث عنها على محرك جوجل فهي قناة الجزائرية الأولى التي تنقل المباراه بدون تشفير بشكل حصري ويمكن ضبطها على الترددات التالية.