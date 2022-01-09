شروط القبول والتسجيل فى اكاديمية شرطة دبى للبنات 2022 الامارات

يبحث الكثيرون عن شروط القبول في أكاديمية شرطة دبي للبنات. وهي واحدة من أهم الأكاديميات التي توفر فرصاً للبنات لكي يلتحقوا بشرطة دبي. ويكون هناك عدد من المتطلبات الأساسية حتى يتم قبول البنات والمتقدمين من الشباب أيضاً في أكاديمية شرطة دبي.وذلك لأهمية ومكانة الدور الذي سيقوم به الملتحقين بالأكاديمية. لذلك تجري أكاديمية شرطة دبي عدداً من الاختبارات الدقيقة لقبول المتقدمين فيها. وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم كافة التفاصيل حول أكاديمية شرطة دبي وكذلك شروط القبول في أكاديمية شرطة دبي للبنات.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على جنسية الإمارات وأن يكون من المواطنين هناك.

أن تكون المرشحة حاصلة على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75٪ أو في المسار العام بدرجة لا تقل عن 80٪.

لم يمر أكثر من عامين على تخرج المتقدمة من المدرسة الثانوية.

حصول المتقدمين على درجة 1100 في اختبار معيار الإنجاز الإماراتي (Emsat Achieve) 1100 أو ما يعادلها .

أو شهادة TOEFL بدرجة 500 أو شهادة IELTS بدرجة لا تقل عن 5.

حصول المرشحين على علامة 1،000 على الأقل في اختبار الإمارات للقبول في الجامعة باللغة العربية (Emsat).

حسن الخلق والسلوك لمقدمة الطلب. عدم وجود أي سجل جنائي أو حكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 17 عامًا. طول لا يقل عن 155 سم. وزن المتقدمين يتناسب مع طولهم.

شروط القبول فى اكاديمية شرطة دبى للبنات 2022

الاوراق المطلوبة للقبول فى اكاديمية شرطة دبى 2022

هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب على الملتحقين بأكاديمية شرطة دبي من البنات استيفائها وتوفيرها. فهي أساسية بجانب شروط القبول في أكاديمية شرطة دبي للبنات وقد أعلن العميد صالح مراد عن أهم المستندات المطلوب توافرها عند التقديم في الأكاديمية. وفيما يلي أهم المستندات الواجب إرفاق نسخ منها عند التقديم

شهادة بحث الحالة الجنائية، على أن تكون تم إصدارها وتوجيهها من القيادة العامة لشرطة دبي.

جواز السفر الخاصة بالمتقدمة مع الرقم الموحد على أن يكون كل منهما ساري المفعول.

خلاصة القيد والشهادة الدراسية مصدقة حسب الأصول.

شهادة اللغة العربية ( Emsat ) بدرجة 1000 على الأقل.

شهادة اللغة الإنجليزية Emsat، على أن يكون معدلها 1100 على الأقل.

أو شهادة التوفل بمعدل 500 درجة على الأقل. أو شهادة IELTS بمعدل 5 درجات على الأقل.

شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدمة.

الهوية الإماراتية الخاصة بالمتقدمة.

صورة شخصية ملونة حديثة واضحة للمتقدمة.

يتم التقديم عبر الرابط التالى

أكاديمية شرطة دبي للبنات 2022