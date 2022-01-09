ريلمي برو يكشف الستار عن نسخته الجديدة.. سعر ومواصفات ‏realme 9 pro الجديد 2022 وموعد طرحه

يبحث الشباب عشاق الهواتف المحمولة الحديثة دائما عن أفضل أنواع الهواتف وأحدثها، والتى تواكب عصر التكنولوجيا وتحتوى على مساحات كبيرة تساعد على تحميل كل ما يريده بدون العناء من المساحة الصغيرة أو البطئ فى التحميل، لذا هاتف ‏realme 9 pro الجديد والتى أعلنت شركة ريلمى الصينية عن طرحه خلال الشهر الحالى يعد من أحدث الهواتف الذكية التى طرحت بالأسواق حالياً، لذا سنوضح لكم سعر ومواصفات الهاتف.

مميزات هاتف ‏realme 9 pro الجديد

كشفت الشركة الصينية بأن هاتف ريلمى الحديث مزود بأحدث التقنيات الجيل الخامس 5G، حيث ياتى هذا الإصدار الجديد باصدارين الأول مزود بذاكرة تخزين داخلية مساحة تصل إلى 128 جيجابايت، والثانى 256 جيجابايت، كما أنه يحتوى على ذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت، ويعد من أحدث الهواتف التى ظهرت فى الأسواق هذا العام، والمزودة بتكنولوجيا تساعد الإنسان على متابعة التكنولوجيا الحديثة، كما أنه مميز بالمواصفات التالية:

مزود بشاشة مساحتها تصل إلى 6.5 بوصة، من النوع (Super AMOLED)، ودقتها FHD+. الشاشة مزودة بكثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة واحدة، أما أبعادها تصل إلى 20:9 مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية. يحتوى على ذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت. مساحة تخزين تصل من 128 إلى 256 جيجابايت. البطارية الخاصة بالهاتف تصل سعتها إلى 5 آلاف مللي أمبير، ومدعم بالشحن السريع بقوة 65 واط. مزود بكاميرا أمامية سيلفى تبلغ دقتها 32 ميجابيكسل. كما يحتوى على كاميرا خلفية رباعية تبلغ دقتها (2 و13 و13 و108) ميجابيكسل. يدعم مختلف المستشعرات. هاتف أنيق وخفيف الوزن. يصل وزنه إلى 174 جرام. من المتوقع أن يتم صنعه من البلاستيك ليكون خفيف الوزن. مزود بمستشعر البصمة المتواجد اسفل الشاشة من نوع optical، ومستشعر التسارع، البوصلة، الدوران، القرب.

سعر هاتف ريلمى برو 2022

يعد من أخف الهواتف التى طرحتها الشركة الصينية فى الأسواق والمزودة بالفكرة المتوسطة إلى العليا والتى تضمن الأناقة والخفة والسعر المناسب للجميع، فمن المتوقع أن يصل سعر الهاتف فى الأسواق إلى 5500 جنيه مصرى، ومن المتوقع طرحه بالأسواق قريباً وسينال إعجاب الكثير، لانه من أحدث الهواتف التى سيتم طرحها فى الأسواق وتواكب عصر التكنولوجيا وخفيف الوزن.