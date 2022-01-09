جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2022 كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير Nilesat

جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس أمم افريقيا 2022، زادت هذه الفترة عمليات البحث عن ترددات القنوات المجانية التي يمكن من خلالها متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية الذي سيقام هذا العام في دولة الكاميرون وذلك بعد أن توقف العام الماضي بسبب وجود أزمة كورونا في العالم وتم عودته هذا العام من جديد.
تردد القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022
عودة مباريات كاس الامم الافريقية مرة أخرى والتي ستبدأ من اليوم الموافق 9 يناير وتنتهي يوم 9 من فبراير الشهر القادم للعام الجاري 2022 والقنوات هي:قناة النبأ الليبية على النايل سات:
- ترددها: 11096.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 12284.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11680.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- التصحيح: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11595.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- التصحيح: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11900.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 12015.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11595.
- معدل التصحيح: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- ومعدل الاستقطاب: أفقي.
ويمكن متابعة المباريات من خلال قناة بين سبورت المفتوحة عن طريق:
- التردد: 12604 هرتز.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- ومعدل التصحيح: ⅔.
- معدل الترميز: 27500.
- الإشارة: DVB-S2 .
- سيشارك في البطولة 24 منتخب يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة بها أربع فرق وتقام البطولة هذا العام في دولة الكاميرون والمجموعات هي:
- وبها منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي.
- وتضم هذه المجموعة منتخب السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.
- وتضم منتخب المغرب وغانا وجزر القمر والجابون.
- نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو
الوسوم
جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس أمم افريقيا 2022، زادت هذه الفترة عمليات البحث عن ترددات القنوات المجانية التي يمكن من خلالها متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية الذي سيقام هذا العام في دولة الكاميرون وذلك بعد أن توقف العام الماضي بسبب وجود أزمة كورونا في العالم وتم عودته هذا العام من جديد.
تردد القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022
عودة مباريات كاس الامم الافريقية مرة أخرى والتي ستبدأ من اليوم الموافق 9 يناير وتنتهي يوم 9 من فبراير الشهر القادم للعام الجاري 2022 والقنوات هي:قناة النبأ الليبية على النايل سات:
- ترددها: 11096.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 12284.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11680.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- التصحيح: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11595.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- التصحيح: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11900.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 12015.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- التردد: 11595.
- معدل التصحيح: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- ومعدل الاستقطاب: أفقي.
ويمكن متابعة المباريات من خلال قناة بين سبورت المفتوحة عن طريق:
- التردد: 12604 هرتز.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- ومعدل التصحيح: ⅔.
- معدل الترميز: 27500.
- الإشارة: DVB-S2 .
- سيشارك في البطولة 24 منتخب يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة بها أربع فرق وتقام البطولة هذا العام في دولة الكاميرون والمجموعات هي:
- وبها منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي.
- وتضم هذه المجموعة منتخب السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.
- وتضم منتخب المغرب وغانا وجزر القمر والجابون.
- نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو