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جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2022 كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير Nilesat

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جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس أمم افريقيا 2022، زادت هذه الفترة عمليات البحث عن ترددات القنوات المجانية التي يمكن من خلالها متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية الذي سيقام هذا العام في دولة الكاميرون وذلك بعد أن توقف العام الماضي بسبب وجود أزمة كورونا في العالم وتم عودته هذا العام من جديد.

جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2022 كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير Nilesat

تردد القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

عودة مباريات كاس الامم الافريقية مرة أخرى والتي ستبدأ من اليوم الموافق 9 يناير وتنتهي يوم 9 من فبراير الشهر القادم للعام الجاري 2022 والقنوات هي:

قناة النبأ الليبية على النايل سات:
  • ترددها: 11096.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة ‏ فوكس سبورت على النايل سات وذلك من خلال:
  • التردد: 12284.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي النايل ويمكن الحصول عليها عن طريق:
  • التردد: 11680.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • التصحيح: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة آرينا سبورت على القمر الصناعي هون بيرد وذلك من خلال:
  • التردد: 11595.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • التصحيح: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة RTB TV بوركينا فاسو على قمر يوتلسات 9E:
  • التردد: 11900.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة تيلي تشاد على النايل سات من خلال:
  • التردد: 12015.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة يوروسبورت من خلال هوت بيرد على تردد:
  • التردد: 11595.
  • معدل التصحيح: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
  • ومعدل الاستقطاب: أفقي.
تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

ويمكن متابعة المباريات من خلال قناة بين سبورت المفتوحة عن طريق:

  • التردد: 12604 هرتز.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • ومعدل التصحيح: ⅔.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الإشارة: DVB-S2 .
مجموعات بطولة كأس أمم افريقيا
  • سيشارك في البطولة 24 منتخب يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة بها أربع فرق وتقام البطولة هذا العام في دولة الكاميرون والمجموعات هي:
المجموعة الأولى:
  • وبها منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي.
المجموعة الثانية:
  • وتضم هذه المجموعة منتخب السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.
المجموعة الثالثة:
  • وتضم منتخب المغرب وغانا وجزر القمر والجابون.
المجموعة الرابعة:
  • نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو

الوسوم

جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس أمم افريقيا 2022، زادت هذه الفترة عمليات البحث عن ترددات القنوات المجانية التي يمكن من خلالها متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية الذي سيقام هذا العام في دولة الكاميرون وذلك بعد أن توقف العام الماضي بسبب وجود أزمة كورونا في العالم وتم عودته هذا العام من جديد.

جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2022 كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير Nilesat

تردد القنوات المجانية المفتوحة لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

عودة مباريات كاس الامم الافريقية مرة أخرى والتي ستبدأ من اليوم الموافق 9 يناير وتنتهي يوم 9 من فبراير الشهر القادم للعام الجاري 2022 والقنوات هي:

قناة النبأ الليبية على النايل سات:
  • ترددها: 11096.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة ‏ فوكس سبورت على النايل سات وذلك من خلال:
  • التردد: 12284.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي النايل ويمكن الحصول عليها عن طريق:
  • التردد: 11680.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • التصحيح: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة آرينا سبورت على القمر الصناعي هون بيرد وذلك من خلال:
  • التردد: 11595.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • التصحيح: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة RTB TV بوركينا فاسو على قمر يوتلسات 9E:
  • التردد: 11900.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة تيلي تشاد على النايل سات من خلال:
  • التردد: 12015.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
قناة يوروسبورت من خلال هوت بيرد على تردد:
  • التردد: 11595.
  • معدل التصحيح: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
  • ومعدل الاستقطاب: أفقي.
تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

ويمكن متابعة المباريات من خلال قناة بين سبورت المفتوحة عن طريق:

  • التردد: 12604 هرتز.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • ومعدل التصحيح: ⅔.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الإشارة: DVB-S2 .
مجموعات بطولة كأس أمم افريقيا
  • سيشارك في البطولة 24 منتخب يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة بها أربع فرق وتقام البطولة هذا العام في دولة الكاميرون والمجموعات هي:
المجموعة الأولى:
  • وبها منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي.
المجموعة الثانية:
  • وتضم هذه المجموعة منتخب السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.
المجموعة الثالثة:
  • وتضم منتخب المغرب وغانا وجزر القمر والجابون.
المجموعة الرابعة:
  • نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو

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