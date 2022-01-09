التقديم بمنح الأراضي وزارة الشؤون القروية السعودية 1443

التقديم بمنح الأراضي وزارة الشؤون القروية 1443، حيث يبحث العديد من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن شروط التقديم في منح الأراضي المجانية التي يتم تقديمها من خلال وزارة الشؤون القروية، فهناك الكثير من الحالات الشخصية التي تبحث بصفة مستمرة عن كيفية التقديم في منح الأراضي المدعومة من وزارة الإسكان بالسعودية، والتي يتم توفيرها للفئات المستحقة فقط داخل المملكة العربية السعودية، وقد أصبح التقديم في منح الأراضي يتم بطريقة إلكترونية، وذلك من أجل تسهيل الإجراءات علي جميع المواطنين الراغبين في التقديم، وبدون الحاجة للذهاب من أجل مراجعة الوزارة، لذا سوف نوفر لكم رابط التقديم بمنح الأراضي وزارة الشؤون القروية.

شروط التقديم بمنح الأراضي وزارة الشؤون القروية

يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية أن يقوموا بالتقديم في منح الأراضي بوزارة الشؤون القروية، ولكن قبل التقديم يتوجب علي جميع المواطنين التعرف علي شروط التقديم التالية التي تخص هذه الأراضي:

يجب أن تكون الأسرة الراغبة في التقديم بمنحة الأراضي المجانية تكون من الأسر السعودية فقط بدون جنسيات أخري.

يجب عدم التقديم في أي دعم سكني بشكل مسبق من قبل، سواء كان هذا الدعم دعم حكومي أو دعم خاص.

يتطلب إقامة الأسرة الراغبة في التقديم للحصول علي الدعم بالمملكة العربية السعودية إقامة كاملة ودائمة.

يجب عدم توافر مسكن مناسب للأسرة التي تقوم بالتقديم خلال آخر خمس سنوات وذلك بداية من تاريخ تقديم الطلب إلى الوزارة.

العمر الخاص بالمتقدم يجب ألا يقل عن خمسة وعشرين عامًا، علي أن تستثني الوزارة بعضاً من الفئات الأتية: الأرملة السعودية أو المطلقة السعودية التي تعول أبناء، علي أن يكون مرت فترة عامين علي الطلاق. يتم استثناء الأخوة في حالات وفاة الأب والأم. تم استثناء الأم غير السعودية التي تعول أبناء.

يجب أن يتعهد صاحب الطلب بالموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي تنص عليها الوزارة من أجل التقديم في الدعم السكني الذي توفره الوزارة.

كيف أقدم في الأراضي المجانية إلكترونياً؟

أصبح التقديم في قطع الأراضي المجانية تقديم إلكتروني من خلال منصة الوزارة الإلكترونية، علي أن يتم التقديم بالخطوات التالية لجميع المستفيدين:

يجب الدخول بشكل إلكتروني من خلال منصة التقديم التالية: منصة سكني.

يتطلب العمل علي تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك.

تسجيل بعض البيانات مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في المكان المحدد.

ثم بعد ذلك يقوم صاحب الطلب بالتأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها حتي يصبح المستفيد مؤهلاً للحصول على منحة الأرض.

سوف يتم إرسال رسالة نصية علي الجوال من أجل التحقق.

تسجيل جميع البيانات التي تطلبها المنصة في الأماكن المحددة.

بعد القيام بالتسجيل يتم الضغط علي خدمة “التقديم في منح الأراضي المجانية”.

يجب أن يوافق كل مستفيد علي شروط التقديم في منح الأراضي المجانية.

ملي البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط علي تقديم الطلب.

بعد ذلك تعمل الوزارة علي مراجعة الطلب المقدم والتحقق من جميع البيانات التي تم تسجيلها من خلال مراجعة الجهات ذات العلاقة، حتي يتم التأكد من أحقية كل مستفيد من الحصول علي الدعم والحصول علي قطعة الأرض المجانية من جانب الوزارة.