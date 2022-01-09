“aramco” تسعيرة البنزين الجديدة اليوم لشهر يناير ٢٠٢٢ مُرجح تثبيت سعر البنزين والمشتقات “ريال سعودي/لتر”

“aramco” تسعيرة البنزين الجديدة اليوم لشهر يناير ٢٠٢٢ ومن المنتظر التي تعلن شركة أرامكو السعودية اسعار البنزين لشهر يناير ٢٠٢٢ حيث ستقيم الشركة عملية المراجعة بإعلان الأسعار لشهر يناير والتي سيتم العمل بها جتى العاشر من فبراير 2022، ودائما ما يتساءل المواطن السعودي كم سعر لتر البنزين في السعودية في مثل هذا التوقيت من كل شهر، حيث يمثل سعر البنزين الجديد عبء مادي ثابت على مواطني المملكة، ونظرا لتذبذب أسعار النفط هذا الشهر صعوداً وهبوطاً، فقد قامت شركة أرمكوا بإعلان تثبيت أسعار البنزين لشهر ديسمبر ٢٠٢١، وذلك على غرار الشهر السابق علية، حيث أن متوسط سعر البترول طوال 30 يوم ماضية يدور حول 75 دولار لمزيج برنت، حيث سجل أعلى سعر خلال 30 يوم ماضية عن سعر 83.9 دولار للبرميل، أما عن اقل سعر فقد سجل خلال 30 يوم سعر 68.67 دولار للبرميل، وذلك بمتوسط سعر عند 75 دولار للبرميل، لذلك فحسب المُتوقع أعلنت شركة أرامكو بتثبيت أسعار البنزين الجديدة بالسعودية للشهر القادم.

“aramco” تسعيرة البنزين الجديدة اليوم لشهر يناير ٢٠٢٢

وتجدر الإشارة إلى أن عدم اليقين عن اتجاهات الاقتصاد العالمي وحركة أسعار النفط خلال الفترة القادمة هي ما جعلت تثبيت أسعار المشتقات البترولية بالمملكة، خاصة بعد ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا “أومكرون”، حيث يتخوف الاقتصاديون من عودة الإغلاقات بالعالم من جديد، مما يعود بالسلب على أسعار النفط عالمياً، إلا أن بعض الخبراء كانوا بالفعل يتوقعون أن يكون أثر المتحور الجديد لفيروس كورونا محدود وغير ذي أثر على الاقتصاد العالمي، مما يساعد على استكمال النفط للاتجاه الصاعد لأسعاره، وهذا يسبب حالة من عدم اليقين التي أرقت خبراء الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.

العوامل المؤثرة على مراجعة أسعار البنزين الجديدة في السعودية

هناك بعض العوامل تحدد أسعار البنزين والكيروسين عند المراجعة الشهرية، وأهم تلك العوامل ما يلي:

أسعار البترول عالمياً والتي تشهد تذبذبات خلال الثلاثة شهور الماضية.

تكلفة الإنتاج للمشتقات النفطية بشركة أرامكووالتي لها عامل في تحديد أسعار البنزين والمشتقات عند كل مراجعة سعرية.

الوضع الاقتصادي بالمملكةلها أثر بالغ في تحديد أسعار البنزين والمشتقات.

سعر لتر البنزين 91 أوكتين: 2.18 ريال

البنزين 95 أوكتين: 2.33 ريال.

سعر الديزل: 0.52 ريال.

الكيروسين: 0.75 ريال.

غاز البوتاجاز المسال: 0.75 ريال.

اسعار البنزين الحالية حتى صباح يوم 10 يناير 2022أسعار البنزين ومشتقات النفط قبل المراجعة الشهريةأسعار منتجات أرامكو aramco لشهر يناير “ريال سعودي/لتر”

ومن الجدير بالذكر أن تقوم شركة أرامكو السعودية سعر البنزين وبإعلان السعر للبنزين والمشتقات النفطية الأخرى مساء يوم الأحد 10 يناير 2022، حيث تتم المراجعة الشعرية لسعر البنزين والكيروسين والغاز المسال، وسيتم العمل بأسعار البنزين الجديدة صبيحة يوم الاثنين 11 يناير 2022، وذلك وفق مراجعة شركة أرامكو للأسعار، ومن المُرجع أن يكون لا تغيير في أسعار البنزين للشهر الرابع على التوالي.