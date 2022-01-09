بركلتي جزاء.. "ريمونتادا" كاميرونية في افتتاح أمم إفريقيا

حول منتخب الكاميرون تأخره بهدف أمام ضيفه بوركينا فاسو إلى فوز بنتيجة 2-1، الأحد، في افتتاح النسخة 33 من كأس أمم إفريقيا.
وباغت الضيوف جماهير ملعب "أولمبيه" في ياوندي بهدف في الدقيقة 24، عبر غوستافو سانغاري.
لكن فنسو أبوبكر نجح في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وتلعب لاحقا ضمن المجموعة الأولى أيضا، إثيوبيا مع الرأس الأخضر.
وشهد حفل افتتاح البطولة عروضا ملونة مدعومة بموسيقى إفريقية وأسد افتراضي.
وتميز الحفل بالظهور النادر جدا لرئيس الكاميرون بول بيا البالغ من العمر 88 عاما، حيث خرج من سيارته الليموزين المكشوفة على مضمار ألعاب القوى لسماع النشيد الوطني واستقبال تصفيق الجماهير خلال لفة شرفية.
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