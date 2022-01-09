مصرع 10 أشخاص جراء الأمطار والثلوج فى شمال باكستان

جدة - نرمين السيد - لقى عشرة أشخاص -على الأقل- مصرعهم وأصيب نحو ثلاثة عشر بجروح متفاوتة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء حوادث سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج بكثافة فى المناطق الشمالية من باكستان.





وأوضحت مصادر حكومية باكستانية اليوم أن معظم القتلى سقطوا فى مناطق "دير" و"مردان" و"خيبر"، وذلك بسبب انهيار أسقف المنازل نتيجة الأمطار وتراكم الثلوج. وأضافت أن السلطات المحلية تواصل جهودها لمساعدة سكان المناطق المتضررة، وتقديم المواد الإغاثية اللازمة. وجاء هذا التطور بعد يوم من مصرع 22 شخصاً فى منتجع مرى القريب من العاصمة إسلام آباد إثر عاصفة ثلجية قوية.

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