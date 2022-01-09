الصين: إصابة 9 أشخاص إثر زلزال بقوة 6.9 درجة بمقاطعة تشينجهاى

جدة - نرمين السيد - وذكرت حكومة المقاطعة -فى مؤتمر صحفى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن 8 أشخاص غادروا المستشفى، بينما لا يزال شخص واحد خاضع للملاحظة الطبية، مشيرة إلى أن الزلزال أضر بإجمالى 5831 شخصا بالمقاطعة، وتمت إعادة تسكين 65 شخصا من 16 عائلة تضررت منازلها، موضحة بوقوع أضرار بالغة بـ 217 منزلا، بالإضافة إلى تضرر جزء من الطرق والجسور وخطوط المياه المحلية بدرجات متفاوتة.

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