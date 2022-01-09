عاجل.. مجلس النواب العراقى ينتخب محمد الحلبوسى رئيسا له

جدة - نرمين السيد - انتخب أعضاء مجلس النواب العراقى رئيس تحالف "تقدم" النائب محمد الحلبوسى رئيسا للبرلمان.



جدة - نرمين السيد - انتخب أعضاء مجلس النواب العراقى رئيس تحالف "تقدم" النائب محمد الحلبوسى رئيسا للبرلمان. وعقد مجلس النواب العراقى، اليوم الأحد، جلسته الأولى بعد قرابة 3 شهور منذ انتهاء الانتخابات النيابية.

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