زاخاروفا: المفاوضات الروسية الأمريكية ستجري على نطاق ضيق اليوم

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية في جنيف ستجري مساء اليوم الأحد.
وقالت زاخاروفا في بث قناة "روسيا 1": "اليوم هبطت الطائرة مع دبلوماسيينا وعسكريينا على متنها في جنيف، ومن المخطط أن يجرون مساء اليوم الأحد الجولة الأولى من المفاوضات مع الأمريكيين على نطاق ضيق حول القضايا الأمنية. وسيستمر هذا العمل غدا في بشكل موسع. وبالتالي سيكرسون اليومين أي 9 و10 يناير الجاري لعملية المفاوضات".
هذا وأشارت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تذهب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية بأفكار عملية.
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