ألمانيا تهدد ”ماسينجر تلجرام” بغرامات بملايين الدولارات

هددت وزارة العدل الألمانية "ماسينجر تلغرام" بفرض غرامات تقدر بملايين الدولارات، لانتهاكه القانون الألماني.
وقال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، إنه يجب على الشركة تعيين جهة اتصال في البلاد وضمان تشغيل آلية إخطار الشبكة الاجتماعية بشأن المحتوى غير القانوني.
وأضاف وزير العدل أن السلطات الألمانية تتصل باستمرار بالسلطات الإماراتية، حيث يقع مقر "ماسينجر تلغرام"، مشيرا إلى أنه "إذا فشلت المحاولة التالية لتسليم الإخطار (بالانتهاك)، فإن الخطوة المقبلة ستكون إخطارا عاما، وبعد ذلك يمكننا فرض غرامة مالية، حيث تنص القوانين الألمانية على غرامات بالملايين".
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