كيفية الحصول على فرصة عمل في المملكة المتحدة | العمل في المملكة المتحدة

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من شبابنا عن فرص العمل في المملكة المتحدة فهي تعزز من مهاراتهم الشخصية بجانب أنها تقدم رواتب مجزية.

فمن المعروف أن أي شخص يأخذ خطوة السفر لأي دولة أخرى لابد أن يتمتع بالجرأة وأقصى درجات الشجاعة لكي يتم ذلك على أكمل وجه وذلك ما يسعى كثير من الناس إلى اكتسابه بوجه عام.

لأن أغلب هؤلاء الأشخاص تكون المملكة المتحدة هي وجهتهم الأساسية التي يأملون التوجه لها إذن اخترناها تحديداً للحديث عن العمل فيها، وأهم إيجابيات العمل ومعايير الحصول على عقد العمل وأكثر من ذلك من أمور أخرى ذات صلة بهذا الأمر.

العمل في المملكة المتحدة

حين تفكر بـ العمل في المملكة المتحدة فإن أول سؤال قد يراود تفكيرك بالطبع هو:

هل متاح بالنسبة لي العمل في هذه الدولة أم لا؟

فالإجابة وبشكل ملخص تتلخص في إدراكك أن في حالة أنك مواطن بدولة من دول الاتحاد الأوروبي إذن ستستطيع أن تعيش بالمملكة المتحدة وإتمام العمل فيها دون الحصول على تأشيرة عمل.

أما إن كنت مواطن من خارج دول الاتحاد الأوروبي إذن ستكون بحاجة إلى امتلاك تأشيرة عمل لكي تتم العمل بلندن أو أي دولة أخرى تابعة للمملكة المتحدة.

ويسمح أيضاً للمواطنين من أي دولة أخرى خارج المملكة المتحدة أن يدخلون إليها ويظلون فيها حتى 6 أشهر دون امتلاك تأشيرة ولكن في هذه الحالة لن يسمح لك بتنفيذ أعمال ذات أجر مدفوع أو أي نوع آخر من الأعمال.

فباختصار شديد إذا حصلت على فرصة العمل في المملكة المتحدة سواء من خلال وسيط متخصص أو من أي مكان آخر، وتم قبول طلبك فأعلم أنك بحاجة إلى أن تقتني تصريح للعمل.

وخذ في اعتبارك أمر آخر ألا وهو أنك لا تستطيع أن تقدم طلب حصول على تصريح العمل بشكل مباشر، ففي هذه الحالة ستكون بحاجة من صاحب العمل إلى أن يقوم بإرسال طلب تصريح للحصول على تأشيرة عمل بدلاً منك.

وبشكل واضح تستند فترة معالجة الطلب الخاص تبعاً لنوع العمل المنفذ، والترخيص المطروح.

إيجابيات العمل في المملكة المتحدة

للعمل في المملكة المتحدة ميزات وسمات عدة إيجابية تجعله الأفضل إذا ما تم مقارنته بالعمل في أي بلدة أوروبية أخرى.

أهم إيجابيات العمل بالمملكة المتحدة وبريطانيا بوجه عام، على سبيل المثال:

أسبوعياً لا يمكنك العمل لوقت يتخطى الثمان وأربعون ساعة.

هذا العامل من أهم إيجابيات العمل بالمملكة المتحدة وبالرغم من ذلك إلا أن هناك وظائف محددة لا يمكنها تطبيق هذا النوع من العوامل وتتطلب حضور يتخطى 48 ساعة أسبوعياً، على سبيل المثال:

وظائف الشرطة

وظائف الوقاية المدنية

توافر عطلة بنهاية الأسبوع فالعمل في أغلب المناطق ببريطانيا يكون في 5 أيام بالأسبوع فقط لا غير

راتب مقابل قضاء ساعة واحدة عمل المصرح يبلغ بين 8 : 15 جنيه إسترليني.

إذا تم حساب راتب الموظف سنوياً في المملكة المتحدة فيبلغ 15 : 40 ألف جنيه إسترليني.

ملحوظة: هذا الراتب غير ثابت فقد يتبدل طبقاً لميكانزيم العمل.

غير مسموح للموظف أن يجمع بين وظيفتين ذوي دوام كامل

تأشيرة العمل واجب قانونياً على العامل والمشغل سواء.

يمكنك من خلال العمل لفترة 5 أعوام بالمملكة المتحدة أن تحصل على جنسية بريطانية الأصل وإقامة دائمة.

معايير عقد العمل في المملكة المتحدة وبنوده

قانونياً لابد من توظيف العمال تبعاً للشروط المتضمنة لقانون الشغل الحكومي في عام 2019 بعد إتمام العقد الوظيفي بين كلاً من أصحاب العمل والموظفين، فيتضمن عقد العمل بالأساس ما يلي:

فترة العمل سواء اليومية أو الأسبوعية التي على الموظف إتمامها والالتزام بتنفيذها

الحقوق والواجبات التابعة للموظف وطبيعة الوظيفة التي سيمارسها

معرفة المسئوليات القانونية التابعة لكلاً من صاحب العمل والموظف

راتب الموظف المحدد بواسطة قوانين العمل في المملكة المتحدة مقابل ساعة العمل أو وقت العمل الأسبوعي أو السنوي، بالإضافة إلى الحصول عليه شهرياً.

الفترة التي تحدد فيها العطلة سواء السنوية أو الأسبوعية

شروط جزئية إذا تم إخلال طرف من الطرفين من معايير العقد الأساسية.

معايير تعويضات وزيادة الراتب حيث تكون في الأغلب عند تحديث عقد العمل.

أبرز 10 مواقع تمكنك من العثور على العمل في المملكة المتحدة

تستطيع أن تقوم بالعثور على وظيفة بالمملكة المتحدة من خلال الاعتماد على مواقع متوافرة عبر الإنترنت.

فمن خلال هذه المواقع بإمكانك أن تجد فرص عمل ملائمة للتخصص والشهادة الخاصة بك.

ولكنك قد تكون بحاجة إلى وثائق لإثبات خبرتك في مجال ما ترغب العمل فيه، فسوق العمل في بريطانيا بوجه عام يتطلب الحصول على أفضل الخبرات والكفاءات المهنية والعلمية من البلدان العالمية.

إن ترغب في التطلع على أشهر المواقع الإلكترونية التي تضم فرص عمل في المملكة المتحدة حيث توضع بواسطة شركات وأصحاب عمل في بريطانيا، فهم يطالبون بموظفين وعمال يملكون مؤهلات وشهادات محددة تلائم مجال العمل الخاص بهم والأنشطة الصناعية والتجارية بوجه عام، على سبيل المثال:

موقع nhs

موقع ac

موقع workgateways

موقع guardian

موقع topjobs

موقع jobsite

موقع clickajob

موقع itjobswatch

موقع reed

موقع britishjobs

بعد أن تعثر على الوظيفة الملائمة لك ستكون بحاجة إلى أن تقدم طلب لكي تحصل تأشيرة عمل بالمملكة المتحدة.

هذه التأشيرة يمكنك أن تحصل عليها بواسطة وكالة الهجرة والتأشيرات البريطانية.

تستطيع إتمام ذلك من خلال الإنترنت عبر منصة التأشيرات والهجرة التابعة للمملكة المتحدة أو عن طريق التوجه للمركز المخصص لطلبات التأشيرة البريطانية المتواجد في الدولة الخاصة بك.

ماذا بعد العثور على وظيفة ملائمة في المملكة المتحدة؟

بعد أن تجد الوظيفة الملائمة لك في المملكة المتحدة من إحدى منصات العمل التي قمنا بذكرها لك في الفقرات السابقة، تستطيع إتمام ما يلي:

تواصل مع جهة العمل المختار إما من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الهاتف المحمول حسب ما هو متاح.

اتفق مع صاحب العمل لكي يرسل لك طلب للعمل تم التوقيع عليه من قبله، وموثوق من قبل مصالح وزارة العمل في حالة أنه تم قبولك للوظيفة.

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بعد وصول المستند الذي يثبت بأنك لديك فرصة حقيقية للعمل من المملكة المتحدة إذن تستطيع أن تبدأ في تحضير الملفات الخاصة بطلب التأشيرة سواء كانت عبارة عن شهادات أو وثائق أو فحوص طبية أو شهادة مخصصة للسلوك وحسن السير وما إلى ذلك، بعد ذلك عليك أن تتوجه إلى السفارة البريطانية الأقرب لدولتك.

تقدم بطلب الحصول على تأشيرة العمل فتستطيع القيام بطلب فيزا بريطانيا لفترة تقارب من فترة العمل كاملة والتي في الأغلب تكون لمدة سنة واحدة فقط.

بعد أن تتأكد المصالح القنصلية بدولتك من بياناتك والوثوق بأنها صحيحة بالإضافة للتأكد من وعد الوظيفة الذي حصلت عليه، من خلال تواصلهم مع الجهة المعنية بالمملكة المتحدة ستحصل على تأشيرتك بكل تأكيد.

وأخيراً، بإتمام قراءة السطور السابقة تكون قد تعرفت على جميع الأمور المرتبطة بـ العمل في المملكة المتحدة وحان وقت طلب التأشيرة ثم البدء للعمل على الفور وتحقيق كافة رغباتك.