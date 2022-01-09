تمويل شخصي يصل إلي مليون ونصف بدون كفيل وبلا أي ضمانات لجميع الفئات

تمويل وطني المرن من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث كثير من المواطنين المتقاعدين عن تمويل شخصي يناسب الراتب الشهري بمبلغ كبير لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر بنك الراجحي تمويل وطني المرن بشروط ميسرة وتسهيلات في اتخاذ الإجراءات وتكون فترة السداد طويلة ومرنه تناسب الراتب الشهري للمتقدم، ويتميز تمويل وطني المرن أنه تمويل إسلامي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ويصل هذا التمويل المرن بمبلغ ٢ مليون ريال سعودي، ومن خلال موقعنا الإلكتروني نقدم لكم الشروط والمزايا وجميع التفاصيل الخاصة بتمويل وطني المرن من بنك الراجحي السعودي.

مميزات وخصائص تمويل وطني المرن من مصرف الراجحي

يتميز تمويل وطني المرن من مصرف الراجحي بمميزات عديدة، وسوف نقدم لكم اهم المزايا والخصائص لتمويل بنك الراجحي المقدم للمتقاعدين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

تمويل وطني المرن من مصرف الراجحي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي بدون كفيل.

تمويل وطني المرن يبدأ بمبلغ ٨ آلاف ريال سعودي كحد أدنى حتي يصل إلى مليون ريال سعودي كحد أقصى.

تمويل وطني المرن مقدم من مصرف الراجحي السعودي للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث يهتم البنك بسرعه اتخاذ الإجراءات وتكون الموافقة فوريه.

تصل فترة سداد الأقساط إلي خمس سنوات على أقساط شهريه مجدولة تناسب الدخل الشهري للعميل المتقاعد.

يتم إعادة جدولة التمويل عند وصول العميل إلى التقاعد لكي تتناسب مع التقاعد.

طريقه التقديم علي تمويل وطني مرنة من مصرف الراجحي

تمويل وطني مرنة من مصرف الراجحي ويتم التقديم علي طلب التمويل من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي التابع لمصرف الراجحي وتسجيل الدخول، أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم طريقه التقديم على تمويل الراجحي إلكترونيا مع تتبع الخطوات التالية.