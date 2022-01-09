تمويل البناء الذاتي من الأهلي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ومعرفه اهم المميزات والشروط

تمويل البناء الذاتي من الأهلي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية من اهم واحدث المنتجات التمويلية التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عنه عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه أيضا وبعض المنتجات التمويلية بالمملكة والتي تناسب جميع السعوديين وتلبي احتياجاتهم اليومية. والتي من أهمها تمويل ارض وبناء من الأهلي ومعرفه اهم شروطه ومميزاته والأوراق المطلوبة وكيفيه الحصول عليه. كما تم الإعلان أيضا عن عروض بطاقات الراجحي مع ازهلها بخصومات مثيره ورائعه ومعرفه العروض وكيفيه الحصول عليها. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح المنتج بالتفصيل ومعرفه اهم شروطه ومميزاته التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح وتوضيح كيفيه الحصول علي المنتج عبر قنوات الأهلي وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر المقالة الأتية.

تمويل البناء الذاتي من الأهلي

اعلن البنك عن المنتج والذي يساهم في بناء منزلك وتحت إشرافك وذلك من خلال الحصول علي دفعات نقديه يتم صرفها للعميل حسب نسبه مراحل البناء. كما اعلن البنك أيضا علي أن التمويل من نوع ألتورق ويجب إحضار عقد ألتورق و عقد إدارة الحساب الاضافي. بالإضافة إلي ذلك أيضا التمويل متاح للعملاء بدون تحويل الراتب وفق سياسة البنك المعتمدة. ويحصل أيضا العميل علي فتره سماح لمده 6 شهور من اصل مبلغ التمويل.

شروط البناء الذاتي

كما تم الإعلان أيضا عن عده شروط يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي التمويل بكل سهوله. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال الأتي:

يتقدم المستفيد للممول للحصول علي المنتج وتقديم 3 عروض من مقاولين.

يتم تقييم القدرة المالية لدي العميل وتسجيل مراحل بناء العقار.

توقيع العميل علي عقد إدارة الحساب الاضافي ويتم رهن الأرض للبنك.

يتم صرف التمويل علي دفعات وحسب مراحل البناء للعقار.

الدفعة الأولي للعميل يتم احتسابها عن طريق قيمه الأرض المملوكة.

كيفيه الحصول علي تمويل البناء الذاتي

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طرق الحصول علي تمويل البناء الذاتي من الأهلي عن طريق زياره احد فروع البنك بالمملكة. أو الاتصال علي الرقم 8002441005 والتواصل عبر الجوال أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: