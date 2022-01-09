فتح حساب الراجحي مباشر للافراد 1443 الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

مصرف الراجحي من أسهل المصارف بالسعودية للتعامل مع خدماته الرقمية، حيث يمكنك فتح حساب الراجحي مباشر للافراد 1443 بكل سهولة، والذي يقدم الكثير من الخدمات للأفراد والشركات، ومن خلال ثقفني هل تعلمون أن مصرف الراجحي أُسس عام 1957 م؟ من الأبناء (صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي)، حيث من أقدم البنوك بالمملكة العربية السعودية، والذي يحكم تعاملاته المصرفية والاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية.

فتح حساب الراجحي مباشر للافراد 1443

خصص مصرف الراجحي المصرفية الشخصية للافراد، والتي يقدم خدماته عن طريق أكثر من قناة تواصل منها موقع مصرف الراجحي الإلكتروني، أو تطبيق الراجحي على الهواتف الذكية، ثم تدخل لفتح حساب جاري، أو التقديم على شراء وحدة سكنية ضمن منتجات التمويل العقاري في الراجحي، وليس ذلك فقط بل يمنح تمويل شخصي سريع، وتقسيط سيارات، ويمكنكم التسجيل في خدمة المباشر الراجحي من خلال الخطوات التي نوضحها لكم بالتفصيل عبر موقع ثقفني الآن.

طريقة التسجيل في خدمة المباشر للأفراد

تستطيع التسجيل الآن في خدمة المباشر بطريقة سريعة دون الذهاب إلى فرع من فروع المصرف، ولكن ذلك يتم ضمن الخدمات المصرفية عبر الانترنت، فقط تسجيل رقم هاتفك الجوال عن طريق الصراف الآلي واتبع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة التسجيل في المباشر بمصرف الراجحي.

تتطلب إدخال بيانات التحقق بكتابة رقم بطاقة الصراف الآلي.

ثم الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي.

وبعد ذلك رقم الحساب، ثم تختار التسجيل في خدمة المباشر للأفراد.

وتكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

وسيرسل على جوالك رمز التفعيل، يتم كتابته .

الآن أصبحت مسجل في خدمة المباشر أفراد، وتستطيع إجراء عمليات المصرفية بكل آمان.

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

من السهولة فتح حساب بنكي بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني وذلك من اتباع الأتي: