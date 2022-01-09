رابط الحصول على  إعانة مقطوعة الضمان الاجتماعي عام 1442والشروط الواجب توافرها لصرف المقطوعة

يعتبر المبلغ الثابت للضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من المساعدات المالية التي توزع ضمن برامج الوزارة لدعم المواطنين السعوديين وتستند هذه الفئات إلى الوثائق التي يقدمها المستفيدون للوزارة للمراجعة والاعتماد بالتعاون مع الجهات الحكومية المشتركة في المملكة العربية السعودية التنوع والتعايش في مجتمع سعودي يعيش حياة كريمة، خاصة بعد النمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة في الفترة السابقة والمتوقع أن يستمر حتى عام 2030، ونتيجة لذلك يزور كثير من الناس موقع الوزارة بشكل يومي في جميع أنحاء المملكة.يوم التداول حيث يتم الإعلان عن التاريخ الرسمي لمعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي للعام المالي المقبل 1442 هـ

مؤشر تحصين الضمان الاجتماعي أصبح هذا الدعم ممكنًا من خلال الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يجب أن تفي بها جميع المستفيدين الذين يرغبون في التسجيل في المساعدة المالية من خلال الضمان الاجتماعي Forfait حتى يحين الوقت الذي يتم فيه تقديم المساعدة المالية متاح فقط لأولئك المؤهلين والذين يشملون:

يحق لحاملي الجنسية السعودية رجالاً ونساءً الحصول على مساعدة حكومية.

حتى تتم الموافقة على الأموال من قبل وزارة الموارد يجب ألا يقل العمر عن 35 عامًا.

لا توجد أوراق تجارية باسم أي مستفيد في أي من محافظات المملكة العربية السعودية.

لا يوجد منتفع في أي من محافظات المملكة يمتلك وحدات عقارية أو أراض زراعية باسمه أو باسمها.

يجب أن يكون المستفيد أحد أفراد عائلة ذات الدخل الأقل في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يتجاوز الأجر الشهري لمتلقي الدخل الثابت ثلاثة ملايين ريال وهو الحد الأدنى للأجور.

يتلقى كل مستفيد مبلغًا ثابتًا من المساعدة بناءً على دخله الشهري وعدد أفراد الأسرة بحد أقصى 30 ألف ريال سعودي.

رابط الحصول على إعانة مقطوعة الضمان الاجتماعي عام 1442

تضمن وزارة الضمان الاجتماعي تسجيل جميع المواطنين رجالاً ونساءً الذين يستوفون المتطلبات الأساسية لتلقي مزايا الضمان الاجتماعي والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بالخطوات التالية: