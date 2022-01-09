250 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة

250 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، عرض تمويل شخصي ميسر يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، والباحثين عن عروض تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية ، وبشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً بالمملكة ، عن عروض تمويلية بصيغة إسلامية ويمكن الاستفادة منها بأقل راتب شهري وبتسهيلات في السداد عديدة تناسب جميع العملاء.

250 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل كاش وفورى بالتقسيط على دفعات ميسرة ومجدولة ، أحد منتجات التمويل الشخصي التي توفرها شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما توفر شركة مرابحة مرنة هذا العرض التمويلي بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين السعوديين والوافدين أيضاً إلى المملكة ، كما تتيح الشركة للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومرنة .

التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر شركة مرابحة مرنة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي. تمويل شركة مرابحة مرنة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد بالمملكة بهامش ربح تنافسي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب سداد مبلغ التمويل ، من خلال خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة بأقل راتب شهري.

مزايا التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفرادكيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

وفرت شركة مرابحة مرنة للعميل عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها ، حيث يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد بالمملكة ، من خلال الأتصال على الرقم 920033868 أو الرقم 8001111810 ، والاستفسار عن كافة الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي.