لكى تحصل على القرض من منصة سلفة الالكترونية عليك اتباع شروطها وطريقة التقديم

فى المملكة العربية السعودية توجد أشهر وأكبر المنصات وهي منصة سلفة الالكترونية ، فإذا احتاجت قرض فمن خلال منصة سلفة تقدر تاخذ قرض فى 15 دقيقة فقط لا غير عن طريق التسجيل الالكترونى الخاص بمنصة سلفة وقامت منصة سلفة بوضع شروط لكل من يريد التسجيل داخل المنصة فيجب أن تتوافر فية هذة الشروط وهي شروط بسيطة وميسرة ، فمن خلال منصة سلفة أيضا تقدر أن تلبى جميع احتياجاتك الشخصية والاسرية وايضا تستطيع عمل مشروع حر خاص بك يحسن من مستوى معيشتك ، وتمتاز منصة سلفة الالكترونية انها لا تحتاج الى تحويل الراتب وايضا ترد على المواطنين السعوديين الذين سجلوا فى منصة سلفة بسرعة ، وللتوضيح الى جميع متابعينا الكرام عبر موقعنا موقع ثقفنى أن جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة الالكترونية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية .

تعرف على الخطوات البسيطة التى تساعدك فى التسجيل عبر منصة سلفة

لكل المتقدمين الى منصة سلفة الالكترونية لتقديم طلب للحصول على القرض عليهم اتباع الخطوات التى وضعتها منصة سلفة وهى كالاتى :

اولا : عليك الدخول الى الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : على المتقدم إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك مثل رقم الهوية ، الاسم رباعى ، كلمة السر ويجب أن تكون قوية .

ثالثا : عليك تسجيل الدخول الى المنصة واختيار طلب التمويل الذي يريده .

رابعا : وايضا علية تحديد قيمة التمويل الذى يرغب فيها .

خامسا : الموافقة على جميع الشروط والأحكام التى تضعها المنصة .

سادسا : القيام بالضغط على إرسال الطلب .

اولا :أن تكون سعودى الجنسية لكى تقبل فى المنصة

ثانيا :أن تكون عاملا وليس عاطلا ويكون على الاقل راتبك لا يقل عن 4000 ريال سعودى .

ثالثا : لكل من يرغب فى التقديم يجب أن يكون عمره 18 سنة ولا يزيد عن 60سنة.

رابعا : لطالب القرض عبر منصة سلفة أن يكون اشتغل فى القطاعات الحكومية 3 شهور وفى القطاع الخاص 6 شهور.

تعرف على شروط المنصة لحصولك على قرض سريع فى 15 دقيقة فقط

وفى النهاية نتمنى ان نكون عرضنا لمتابعينا أهم الشروط التى يجب اتباعها وايضا خطوات التسجيل لكى تحصل على القرض المقدم من منصة سلفة ونتمنى ان تنال اعجاب حضراتكم .