سبب وفاة الإعلامي وائل الابراشي “محدث”.. كيف دمر فيروس كورونا رئة الصحفى الشهير؟

سبب وفاة الإعلامي وائل الابراشي بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا الآمر الذي أًصيب ذعر الفنانين بعد انتشار فيروس كورونا في مختلف الآنحاء. وكان آخر ما قاله “منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم”.

سبب وفاة الإعلامي وائل الابراشي

يتداول الجميع في الوطن العربي نبأ وفاة الإعلامي وائل الابراشي منذ قليل. متحدثين عن سبب وفاته خاصة بعد غيابه عن الساحة الإعلامية مايقرب من عام نتيجة إصابته بفيروس كورونا ومضاعفاتها. وتدهورت حالة وائل الإبراشي الصحية وظلت تحت ملاحظة الأطباء خلال الشهور الماضية. والجميع كان يتابع الحالة الصحية للإعلامي القدير وائل الإبراشي حتى أصيب بتليف الرئوي وتدهورت حالته الصحية.

وفاة وائل الإبراشي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بالحزن والأدعية والصبر للأسرة داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فقال الإعلامي عمرو أديب: “هزنى خبر وفاه وائل الابراشي .دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم اتوقع ابدا ان ينتهى فجأه كده . كان استاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمه. محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا اصابنى بحاله ذهول كامل . الله يرحمه ويصبر اهله واصحابه يا رب”.

وأضاف النائب مصطفي بكري: “رحم الله الإعلامي القدير الأخ والصديق الغالي وائل الأبراشي، رحل بعد رحلة عطاء ومعاناه، رحل وهو في ريعان شبابه بعد إصابته بمرض كورونا منذ شهور طويله، قضاها في المستشفيات، إلي أن لقي ربه منذ قليل، كان وائل الإبراشي صحفيا متميزا، وصديقا غاليا، إنسانا ودودا”.

وقدم النعي الإعلامي شريف عامر: “عرفته ضمن كتيبة صحفيين موهوبين من ربع قرن في الغرفة المجاورة لرئيس تحرير روز اليوسف، يتحدث قليلا، ويعمل كثيرا، هادئ على السطح، نشط الذهن دائما

– “انت فين يا عم شريف ؟ يقابلك مبتسما بالجملة دي، و انتم متقابلين من يومين مثلا.. رحمك ورحمنا الله ..سلامنا لكل الاحباء يا وائل”.

جنازة وائل الإبراشي

ومازالنا نتابع كافة التفاصيل عن جنازة وائل الإبراشي خاصة أن الدفنة ستكون في صباح غدّا الأثنين. ونقدم كل مايخص موعدها ومكانها فور الإعلان من قبل أسرته. داعيًا الله لهم بالصبر والسلون.

آخر مكالمة مع وائل الإبراشي

روى نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الدكتور طارق سعدة، تفاصيل المكالمة الأخيرة له مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على التليفزيون المصري والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 58 عاما، قائلا: وقال آخر مكالمة أجريتها معه قبل أسبوعين وكان صوته جيدا وقال إنه سيرجع لعمله قريبا وكان متفائلا، كنت أتابع الحالة الطبية معه وقال إنه سيتعامل باعتباره دور برد عادي، لافتا إلى أن القدر كان له رأي آخر.