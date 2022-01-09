حيلة ذكية تُمكنك من حذف رسائل واتساب بعد وقت طويل.. جربها الآن

يعمل تطبيق WhatsApp على إمكانية حذف رسائل واتساب بعد نحو يوم أو أسبوع أو 3 أشهر، فيما يمكن إنجاز هذه الخدمة من خلال طريقة معينة تمكن المستخدم من حذف أي رسائل في الدردشة بعد وقت طويل من إرسالها، حتى لو تجاوز الحد الزمني لعملية الإخفاء أو الحذف، وهو ما يبحث عنه كثير من المستخدمين الذين يرغبون في إزالة أي رسائل كانوا قد أرسلوها في وقت سابق، ويردون حذفها.

طريقة حذف رسائل واتساب بعد مدة

وفي حالة مرور أسبوع، ويريد المستخدم حذف رسائل واتساب من الدردشة، فإن هناك حل سحري، خصوصًا لأصحاب الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، إذ يمكنهم عمل الآتي:

لا بُد في البداية من تعطيل شبكة الواي فاي وبيانات الهاتف الجوّال على الهاتف، والتأكد تمامًا من عدم اتصاله بالإنترنت. الدخول، بعد ذلك، إلى قسم التطبيقات والبحث عن واتساب. نفتح تطبيق واتساب. ننقر على Force Stop لإيقافه. الذهاب إلى التاريخ والوقت، ثمّ تعديله ليتوافق مع اليوم الذي أرسلت فيه الرسالة. واتباع الخطوات نفسها التي نتبعها لحذف الرسالة للجميع. العودة إلى الإعدادات لتشغيل الواي فاي وبيانات الجوال، وتعديل الوقت والتاريخ.

تنبيه عاجل من تطبيق WhatsApp

وقبل ساعات، حذر تطبيق WhatsApp المستخدمين حول العالم، من محاولات لاختراق حساباتهم من نحو 39 ألف موقع الويب، تختفي في شكل التطبيق، كما تحاول هذه المواقع في اختراق حسابات المستخدمين على فيسبوك و”مسنجر” و”إنستجرام”، ووفقًا لواتسباب، فإن هذه المواقع المحتالة، مُصمّمة لإقناع الضحايا بإدخال بياناتهم الشخصية، لذلك رفعت “فيسبوك” دعوى قضائية فدرالية في محكمة كاليفورنيا في محاولة لإيقاف هؤلاء اللصوص الإلكترونيين الذين يهددون ملايين المستخدميت للإنترنت.

وطالب تطبيق WhatsApp المستخدمين بألا يدخلوا أي بيانات للتسجيل في التطبيق أو في واتساب أو أي حسابات أخرى من خلال مواقع ويب غير موثوق بها، مشددًا على أنه إذا وصلت أي رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسالة مشبوهة تدعي أنها من “فيسبوك” أو “واتس آب” أو “إنستغرام”، فلا ننقر على الرابط لأي سبب، وكذلك عدم الرد على أي رسالة تطلب كلمة مرور أو رقم ضمان اجتماعي أو معلومات بطاقة الائتمان.