مقتل 200 شخصاً بهجمات في نيجيريا
ارتفع عدد قتلى الهجمات الانتقامية التي قامت بها عصابات مسلحة، في عدة قرى بولاية زامفارا النيجيرية في أعقاب ضربات جوية نفذها الجيش على مخابئها الأسبوع الماضي الى نحو 200 شخص أو أكثر.
ونقلت رويترز عن شهود عيان إنهم تمكنوا من دخول القرى يوم أمس السبت، بعد سيطرة الجيش على المجتمعات المقيمة بها لتنظيم عمليات دفن جماعي..فيما قالت حكومة الولاية إن 58 شخصا قتلوا في الهجمات.
وقال أحد شهود العيان ، إن نحو 154 شخصا دفنوا بينهم عدد من الحراس لقوا حتفهم أيضا.
وقال الشهود إن عدد القتلى وصل إلى 200 شخص على الأقل.
وكانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية زامفارا، عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية ثماني قرى يوم الثلاثاء، وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.
وقال الجيش إنه نفذ ضربات جوية في ساعة مبكرة من يوم الإثنين على أهداف في غابة جوسامي وغرب قرية تسامر بولاية زامفارا، مما أدى إلى مقتل أكثر من مئة من قطاع الطرق بينهم اثنان من قياداتهم بعد تقارير مخابراتية.
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