أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف شبكتي اتصالات في عمران

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طيران العدوان يقصف شبكتي اتصالات في عمران

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم شبكة الاتصالات في مديريتي بني صريم وخمر بمحافظة عمران. طيران العدوان يقصف شبكتي اتصالات في عمراناستهدف طيران العدوان السعودي اليوم شبكة الاتصالات في مديريتي بني صريم وخمر بمحافظة عمران. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف شبكة الاتصالات في منطقة بني غثيمة بمديرية بني صريم. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على شبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خمر. وكان طيران العدوان استهدف أمس بـ4 غارات أبراج الإتصالات في منطقة قرن الأعجم بمديرية ريدة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

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